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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारडुमरिया में 5 दिन से लापता बच्ची का नाले के पास मिला शव, पुलिस पर वक्त रहते जांच न करने का आरोप, अस्पताल के बाहर आगजनी

डुमरिया में 5 दिन से लापता बच्ची का नाले के पास मिला शव, पुलिस पर वक्त रहते जांच न करने का आरोप, अस्पताल के बाहर आगजनी

Dumariya Girl Murder: बच्ची की मां पिंकी देवी का कहना है कि उनकी बेटी रोज घर से बाहर निकलती थी और वापस आ जाती थी. 28 मई को वह वापस नहीं आई. अगर पुलिस ने जांच की होती तो बेटी उनके पास सही सलामत होती.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 02 Jun 2026 08:14 AM (IST)
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बिहार के डुमरिया में 13 साल की बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. बच्ची 28 मई से लापता थी और परिवार वालों ने पुलिस से मदद मांगी थी. अब पांच दिन बाद नाले के पास मासूम की लाश मिली है, जिसके बाद से परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और हिंसक हो गए हैं. बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है.

मामला किशनगंज टाउन थाना इलाके का है. यहां डुमरिया भट्टा में सातवीं में पढ़ने वाली बच्ची की संदिग्ध मौत के विरोध में सोमवार रात स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. न्याय की मांग को लेकर लोगों ने सदर अस्पताल परिसर के पास आगजनी की और अस्पताल के मेन गेट के बाहर धरने पर बैठ गए. इस दौरान गांधी चौक और डे मार्केट के बीच की सड़क पूरी तरह जाम लग गया. 

'वक्त रहते मेरी बच्ची को बचा सकती थी पुलिस'- पीड़ित मां 

बच्ची की मां पिंकी देवी का कहना है कि उनकी बेटी रोज ही घर से बाहर टहलने निकलती थी और वापस आ जाती थी. 28 मई को वह वापस नहीं आई. दोपहर तीन बजे से वह गुम थी. हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन उन्होंने छानबीन नहीं की. अगर वक्त रहते पुलिस ने जांच की होती तो मेरी बेटी मेरे पास सही सलामत होती. मेरे पास रहती. 

मां ने बिलखते हुए बताया कि उनकी बेटी 5 दिन बाद मिली, वह भी ऐसी हालत में जिसे एक मां कभी सह नहीं पाएगी. अब पीड़ित मां का एक ही सवाल है कि पुलिस ने उसकी बच्ची को क्यों नहीं ढूंढा? 

किसी से नहीं थी दुश्मनी, किसी पर नहीं शक

पीड़ित मां का यह भी कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी. उन्हें अपनी बेटी की हत्या मामले में किसी पर शक नहीं है. अब उनकी पुलिस से एक ही मांग है कि यह पता लगाएं कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है और यह जघन्य वारदात किसने की है? 

डुमरिया पुलिस का क्या कहना है?

वहीं, SDP खुसरो सिराज का कहना है कि लड़की की खोजबीन की जा रही थी, लेकिन सोमवार (1 जून) शाम को पता चला कि एक बच्ची की लाश मिली है. हमने फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया और जांच कराई गई. बच्ची की शिनाख्त कराना जरूरी होता है. यह भी देखना होता है कि बच्ची के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो फॉरेंसिक जांच करवाई जाए. यह जरूरी है. इसके बाद बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 02 Jun 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Bihar Police BIHAR NEWS Dumariya News
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