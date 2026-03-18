केसी त्यागी को लेकर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने NDA में ही…'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजनीति करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अब अलग होने का फैसला कर लिया है. बीते मंगलवार (17 मार्च, 2026) को उन्होंने पहले पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी और फिर मीडिया से बातचीत में आगे का एजेंडा भी बताया. अब इस जेडीयू की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.

बुधवार (18 मार्च, 2026) को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "केसी त्यागी जी ने इस्तीफा नहीं दिया है. उन्होंने मेंबरशिप को रिन्यू नहीं कराया है. हमसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई है… और पार्टी में बात करके उन्होंने ये फैसला लिया है… और एनडीए में ही एक दूसरी पार्टी में संभवत: जा रहे हैं."

VIDEO | Parliament Session: JD(U) MP Sanjay Jha says, "KC Tyagi ji has not resigned. Our membership drive is ongoing, and he did not renew his membership. He took this decision after speaking to us personally and discussing it within the party. He is likely to move to another… pic.twitter.com/aj7lCzv3Wz — Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2026

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जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी दी प्रतिक्रिया

वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "केसी त्यागी जी ने कोई दल की नीतियों से अलग होकर इस्तीफा नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं. उत्तर प्रदेश के किसी राजनीतिक दल से उनकी वार्ता हुई होगी, इसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है..."

'मैं जनता दल यू का संस्थापक…'

दूसरी ओर आज (बुधवार) एक बार फिर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अपने फैसले पर बयान दिया. उन्होंने कहा, "मैं जनता दल (यूनाइटेड) का संस्थापक हूं… जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, मैं और दिग्विजय सिंह, पांच लोगों ने पार्टी को बनाया था. मैंने इस बार सदस्यता अभियान में हिस्सा नहीं लिया और मेरे रिश्ते नीतीश कुमार और बिहार जेडीयू से जस के तस बने रहेंगे..."

एक सवाल पर कहा कि मैंने राज्यसभा के लिए टिकट का प्रयास नहीं किया था. 2013 में भी नीतीश कुमार ने घर से बुलाकर टिकट दिया था. 22 मार्च को मेरे समर्थकों ने एक मीटिंग रखी है. आगे की चीजें उसमें तय होंगी. वहीं कांग्रेस नेता प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे पर उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी अपने अवसान पर है. गलत नेतृत्व और गलत नीतियों की वजह से यह लगातार रसातल की ओर जा रही है."

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