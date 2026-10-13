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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लोकतंत्र की जननी है भारत, शक्ति का संतुलन जरूरी', न्यू इकॉनमी फोरम में बोले PM मोदी

'लोकतंत्र की जननी है भारत, शक्ति का संतुलन जरूरी', न्यू इकॉनमी फोरम में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में कहा कि ये फोरम दुनिया के बेहतरीन दिमाग को साथ लाता है. उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक का फायदा सभी को मिलना चाहिए.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 13 Oct 2026 10:50 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम' में कहा कि शक्ति का संतुलन बेहद जरूरी है. उन्होंने मंगलवार (13 अक्टूबर) को कहा कि इस कार्यक्रम का भारत में पहली बार आयोजन हो रहा है और यह सही समय पर, सही जगह पर हो रहा है. पीएम ने कहा कि पावर का असली मूल्य उसके परपज में है और इसी सोच को आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'एक्सीलेंसीज, दुनिया भर से आए डेलीगेट्स, बिजनेस और इंडस्ट्री के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, और मेरे साथियों, भारत में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. कुछ देर पहले मिस्टर ब्लूमबर्ग ने यहां अपनी बात रखी. 30 साल की उनकी यात्रा और वो मुझे कह रहे हैं कि वो मैं उनका मित्र हूं. और मेरे साथियों, भारत में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. कुछ देर पहले मिस्टर ब्लूमबर्ग ने यहां अपनी बात रखी. 30 साल की उनकी यात्रा और वो मुझे कह रहे हैं कि वो मैं उनका मित्र हूं.' 

पीएम मोदी ने ब्लूमबर्ग टीम को क्यों दी बधाई

पीएम मोदी ने कहा, 'हर साल यह फोरम दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को एक साथ लाता है. यहां इकॉनमी पर चर्चा होती है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल अफेयर्स पर विमर्श होता है और इस बार पहली बार यह आयोजन भारत में हो रहा है. मैं मिस्टर ब्लूमबर्ग और उनकी पूरी टीम को इस निर्णय के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं. आपने सही समय पर सही जगह चुना है.'

उन्होंने कहा, 'फ्रेंड्स, इस साल ब्लूमबर्ग इकॉनमिक फोरम की थीम... दुनिया में उभरती नई पावर्स पर केंद्रित है. हर युग में पावर के अपने स्रोत रहे हैं, अपनी परिभाषा रही है. लेकिन 21वीं सदी में खासकर ये तीसरे दशक में एक बड़ा बदलाव हो रहा है.' 

तकनीक, डेटा और नॉलेज ही पावर है - पीएम मोदी

उन्होंने कहा, 'आज तकनीक पावर है. डेटा पावर है. नॉलेज पावर और इनोवेशन पावर है. लेकिन साथियों, असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि सवाल यह है कि इसका यूज़ से हो रहा है. क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी?'

भारत में अलग-अलग मुद्दों पर खुलकर होती है बहस - प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं. करीब 80,000 रजिस्टर्ड अखबार और पब्लिकेशन्स हैं. 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं. और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं. हमारे यहां अलग-अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है. अलग-अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है. और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है.'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट्स के सॉल्यूशंस चाहिए, तो भारत में विकसित मॉडल दिखता है. जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है, तो भारत के स्किल युवाओं पर भरोसा होता है. आज भारत में 2000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो दुनिया भर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं.'

क्रेडिट नहीं चाहता भारत - पीएम

उन्होंने कहा, 'भारत जो करता है, उसका क्रेडिट भी नहीं चाहता. दुनिया गर्व से कहती है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया. इस जीरो ने पूरी मानवता का लाभ किया, लेकिन भारत ने इसके लिए कभी भी रॉयल्टी नहीं मांगी है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली में सुबह-सुबह CJP का प्रदर्शन, आशुतोष रांका को पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में सौरव दास

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 13 Oct 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News INDIA
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