Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP कांग्रेस में गाली गलौज, जूतम पैजार पर एक्शन! 5 सदस्यों की टीम करेगी जांच

UP कांग्रेस में गाली गलौज, जूतम पैजार पर एक्शन! 5 सदस्यों की टीम करेगी जांच

लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में हंगामे के मामले में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. जिससे एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है. माना जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई हो सकती है.

Written By : निखिल साहू, नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 13 Oct 2026 10:54 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लखनऊ स्थित मुख्यालय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान हुए बवाल के बाद मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी गई है. ये कमेटी यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बनाई है. कमेटी को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी. 

समिति में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त और अब्दुल हन्नान, महिला नेशनल कोऑर्डिनेटर शमीना शफीक और पूर्व सांसद रवि वर्मा को शामिल किया गया है. समिति विवाद से जुड़े दोनों पक्षों के आरोपों, घटना की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करेगी.

यह भी पढ़ें: अमेठी के अस्पताल में लापरवाही! फर्श के पोछे से साफ किया बेड? जांच के आदेश

किस बात से शुरू हुआ विवाद? पहले किसने किया कमेंट

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है. जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचते हैं तभी महिला कार्यकर्ता ममता चौधरी उन पर कमेंट करती है. जिसके बाद अजय राय और कांग्रेस पार्षद ममता चौधरी के समर्थकों के बीच कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते विवाद धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया. मौके पर जूतम-पैजार जैसी स्थिति बन गई. हंगामे के बाद अजय राय अपने समर्थकों के साथ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए.

मामले को शांत कराने के लिए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद को हस्तक्षेप करना पड़ा. उसके बाद स्थिति सामान्य हुई. वहीं, ममता चौधरी का आरोप है कि वीडियो को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है. ऐसे में जांच समिति के सामने दोनों पक्षों का रुख और उपलब्ध वीडियो अहम हो सकते हैं.

अनुशासन समिति की जगह अलग कमेटी क्यों?

इस मामले में पार्टी के भीतर यह सवाल भी उठ रहा है कि जब ऐसे विवादों की जांच सामान्य तौर पर अनुशासन समिति करती है, जिसके अध्यक्ष श्याम किशोर शुक्ला हैं, तो इस प्रकरण के लिए अलग समिति क्यों गठित की गई.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू ने पसारे पैर, अस्पतालों में मरीजों की कतार

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
UP Congress UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नवरात्रि पर सीएम योगी ने दिया नारी शक्ति के सम्मान का संदेश, कही ये बात
नवरात्रि पर सीएम योगी ने दिया नारी शक्ति के सम्मान का संदेश, कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू ने पसारे पैर, अस्पतालों में मरीजों की कतार
लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू ने पसारे पैर, अस्पतालों में मरीजों की कतार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुझे टिकट मिले या न मिले', BJP में शामिल होने से पहले बोले राकेश सिंह
'मुझे टिकट मिले या न मिले', BJP में शामिल होने से पहले बोले राकेश सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार कुंभ की तैयारी तेज, CM धामी ने लोगो-वेबसाइट और गीत किया जारी
हरिद्वार कुंभ की तैयारी तेज, CM धामी ने लोगो-वेबसाइट और गीत किया जारी
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन आज करेगा बड़ा ऐलान, राहुल संग चाय पर चर्चा के बाद पीसी, जानें प्लान
इंडिया गठबंधन आज करेगा बड़ा ऐलान, राहुल संग चाय पर चर्चा के बाद पीसी, जानें प्लान
बिहार
तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'
तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'
इंडिया
'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके
'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके
बॉलीवुड
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, 'धुरंधर 2' बनी नंबर 1, जानें- 'दृश्यम 3' को टॉप 10 लिस्ट में मिली कौन सी जगह ?
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, जानें- टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट
क्रिकेट
इंग्लैंड को झटका, लंबे समय तक बाहर रहेंगे जोस बटलर? हॉस्पिटल से शेयर की तस्वीर
इंग्लैंड को झटका, लंबे समय तक बाहर रहेंगे जोस बटलर? हॉस्पिटल से शेयर की तस्वीर
विश्व
'वे सहमत हुए, क्योंकि मैंने...' रूस-यूक्रेन पीस डील को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
'वे सहमत हुए क्योंकि मैंने कहा...' रूस-यूक्रेन पीस डील पर बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू ने पसारे पैर, अस्पतालों में मरीजों की कतार
लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू ने पसारे पैर, अस्पतालों में मरीजों की कतार
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget