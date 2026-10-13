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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'

गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है. जंतर-मंतर पर गेट फांदकर पहुंचे सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है. जंतर-मंतर पर गेट फांदकर और बैरिकेड्स लांघकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे सीजेपी नेताओं को एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है. सुबह सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका को हिरासत में लिया गया. आशुतोष रांका ने पोस्ट कर कहा कि जंतर-मंतर किले का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया है.

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जंतर-मंतर पर फिर से कब्जा कर लिया गया है. हम जंतर-मंतर में घुस गए हैं और अब हमें हिरासत में लिया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि यह हम सभी युवाओं के लिए एक संदेश है कि हम यह कर सकते हैं. उन्होंने आगे लिखा, "ज्ञानू अब तुम्हारा खेल खत्म."

जंतर-मंतर पर लहराया तिरंगा
जंतर-मंतर पर गेट फांदकर मंगलवार सुबह पहुंचे सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराया. इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच पहुंची दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है. 

अभिजीत दीपके ने किया पोस्ट
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्स पर पार्टी नेता आशुतोष रांका की एक फोटो शेयर की. उन्होंने लिखा, "आशुतोष रांका जंतर-मंतर पर तिरंगा लहरा रहे हैं" हालांकि फोटो में देखा जा सकता है कि तिरंगा लहराते रांका को दिल्ली पुलिस के कई सिपाहियों ने पकड़ रखा है. इस दौरान आशुतोष के साथ कई अन्य कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं.

दिल्ली पुलिस की कस्टडी में सौरव दास के साथ सीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए. उन्होंने, "ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा.. देना होगा वरना रोज धरना होगा" जैसे नारेबाजी की. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 13 Oct 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Gyanesh Kumar CJP Protest Saurav Das
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