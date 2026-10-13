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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके

'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का हवाला देते हुए जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने रिएक्ट किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Oct 2026 10:50 AM (IST)
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सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने गृह मंत्रालय के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने को लेकर निशाना साधा है. जंतर मंतर की जगह तीन जगह तय की गई हैं. दीपके ने जंतर-मंतर को हटाने और INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर कहा, नरेंद्र मोदी का डर इस बात से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर हटा दिया है.

दीपके ने कहा, उन्हें लगता है कि अगर जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन की तय जगह नहीं रहेगी तो प्रदर्शन रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है. अब देश भर में जंतर-मंतर जैसी जगहें उभरेंगी. नरेंद्र मोदी को दिक्कत जंतर-मंतर जगह से नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शनों से है. हमें यह बात समझनी होगी.

सीजेपी ने किया प्रदर्शन

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी प्रदर्शन कर रहा है. मंगलवार सुबह करीब 9 बजे सीजेपी के नेता दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे और प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका कुछ साथियों के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

वायरल हुआ वीडियो

आशुतोष रांका और सौरव दास के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें आशुतोष हाथ में झंडा लिए हैं और ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं. इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है. अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर आशुतोष रांका का एक फोटो शेयर किया है जिसमें आशुतोष रांका ने हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है और उन्हें पुलिस ने पकड़ रखा है. ये फोटो शेयर करते हुए दीपके ने लिखा, जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराते आशुतोष रांका. उन्होंने सैल्यूट इमोजी भी पोस्ट किया.

बता दें सीजेपी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की थी. प्रदर्शन से पहले ही अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था. उन्हें 24 घंटे बाद रिहा किया गया था.

ये भी पढ़ें: 'लोकतंत्र की जननी है भारत, शक्ति का संतुलन जरूरी', न्यू इकॉनमी फोरम में बोले PM मोदी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 13 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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