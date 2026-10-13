'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने गृह मंत्रालय के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने को लेकर निशाना साधा है. जंतर मंतर की जगह तीन जगह तय की गई हैं. दीपके ने जंतर-मंतर को हटाने और INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर कहा, नरेंद्र मोदी का डर इस बात से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर हटा दिया है.

दीपके ने कहा, उन्हें लगता है कि अगर जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन की तय जगह नहीं रहेगी तो प्रदर्शन रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है. अब देश भर में जंतर-मंतर जैसी जगहें उभरेंगी. नरेंद्र मोदी को दिक्कत जंतर-मंतर जगह से नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शनों से है. हमें यह बात समझनी होगी.

सीजेपी ने किया प्रदर्शन

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी प्रदर्शन कर रहा है. मंगलवार सुबह करीब 9 बजे सीजेपी के नेता दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे और प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका कुछ साथियों के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026

वायरल हुआ वीडियो

आशुतोष रांका और सौरव दास के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें आशुतोष हाथ में झंडा लिए हैं और ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं. इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है. अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर आशुतोष रांका का एक फोटो शेयर किया है जिसमें आशुतोष रांका ने हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है और उन्हें पुलिस ने पकड़ रखा है. ये फोटो शेयर करते हुए दीपके ने लिखा, जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराते आशुतोष रांका. उन्होंने सैल्यूट इमोजी भी पोस्ट किया.

Ashutosh Ranka waiving the Tiranga at Jantar Mantar 🇮🇳 🫡 https://t.co/94Z8QDpPzY — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026

बता दें सीजेपी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की थी. प्रदर्शन से पहले ही अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था. उन्हें 24 घंटे बाद रिहा किया गया था.

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