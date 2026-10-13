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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'

तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग ने किसके कहने पर धांधली और बेईमानी की? पूर्व के उन्हीं नियमों और फैसलों को अब क्यों बदला जा रहा?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Oct 2026 10:46 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली और पटना से लेकर अलग-अलग शहरों में विरोध-मार्च देखने को मिल चुका है. एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया को लेकर निशाने पर चुनाव आयोग है. इस बीच मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कई सवाल किए.

तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है. पूछा कि चुनाव आयोग ने किसके कहने पर चुनावों में धांधली की, बेईमानी की, डकैती की? अब चुनाव आयोग डर के मारे अपने पूर्व के उन्हीं नियमों और फैसलों को क्यों बदल रहा है?

उन्होंने कहा, "अगर मुख्य चुनाव आयुक्त चोर ज्ञानेश कुमार उस वक्त सही थे तो अब अपने फैसलों से पीछे क्यों हट रहे है? या तो वह तब सही थे या अब सही है? इन डकैतों ने चुनाव लूटे हैं. जनविश्वास का कत्ल और लोकतंत्र की हत्या की है."

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सुप्रीम कोर्ट मार्च में शामिल हुए तेजस्वी

बता दें कि तेजस्वी यादव बीते सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली में विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च में शामिल हुए थे. रात में उन्होंने अपना एक वीडियो भी एक्स हैंडल से पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि वे दिल्ली की सड़कों पर ऑटो से घूम रहे हैं. इस दौरान वे वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमला कर रहे हैं.

विपक्ष की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लिया जाए और एसआईआर प्रक्रिया रद्द हो. लगातार विरोध-प्रदर्शन के बीच आज (मंगलवार) पटना में फिर से लोकभवन मार्च निकाला जाना है. लेफ्ट के छात्र संगठन AISA और RYA विरोध मार्च निकालेंगे.

यह भी पढ़ें- पटना में टेक पार्क, वैशाली में 5 स्टार रिसॉर्ट, सम्राट कैबिनेट से कई एजेंडे पास

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Oct 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Gyanesh Kumar BIHAR NEWS
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