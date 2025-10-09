तेजस्वी यादव के हर घर एक सरकारी नौकरी वाले बयान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
Bihar Assembly Elections 2025: जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन को हार का एहसास हो चुका है. वो जिन बातों का दावा करते हैं उससे पहले ही नीतीश कुमार जी जनता तक लाभ पहुंचा देते हैं.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार (09 अक्टूबर, 2025) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी की वो व्यवस्था करेंगे. इस पर अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है.
जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन को इस बात का एहसास हो चुका है कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी बुरी हार होने वाली है. वो जिन बातों का दावा करते हैं उससे पहले ही नीतीश कुमार जी जनता तक लाभ पहुंचा देते हैं. इतनी जनकल्याणकारी योजनाएं नीतीश कुमार जी ने जनता को समर्पित की है कि पूरे बिहार में एनडीए के कुनबे को लेकर जबरदस्त उत्साह है, इसीलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में यानी हर एक व्यक्ति को वो नौकरी देंगे."
अभिषेक झा ने कहा, "हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि बिहार के लोगों ने पहले ही आपके नौकरी के बदले जमीन के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है. किसी घर के कोई लोग आपसे नौकरी के बदले जमीन देना नहीं चाहेगा."
'अब 20 महीने में हर परिवार को नौकरी देंगे'
उधर तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए एक्स पर लिखा है, "आर्थिक न्याय के तहत आज हमने एक ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है. बिहार के जिस भी परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे परिवारों को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी."
𝟐𝟎 साल तक यह सरकार नौकरी-रोजगार नहीं दे पाई। हमारी सरकार बनते ही 𝟐𝟎 दिन के अंदर “एक विशेष… pic.twitter.com/xvVPffsS9A
आगे लिखा है, "20 साल तक यह सरकार नौकरी-रोजगार नहीं दे पाई. हमारी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर "एक विशेष नौकरी-रोजगार अधिनियम" बनाकर 20 महीने में हर परिवार में नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे. तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देकर दिखाया है, अब 20 महीने में हर परिवार को नौकरी देंगे."
