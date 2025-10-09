बिहार चुनाव 2025: JDU के इन विधायकों का कट सकता है नाम, लिस्ट में गोपाल मंडल भी शामिल
Bihar JDU MLA Dropped List 2025: हिलसा से प्रेम मुखिया पार्टी से विधायक हैं. माना जा रहा है कि इस बार इनका टिकट कट सकता है. वहीं हरनौत से हरी नारायण सिंह का नाम कटना तय है.
एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं. बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास के नेता मीटिंग कर रहे हैं. कई दौर में बातचीत हो चुकी है. इस बीच कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनका टिकट इस बार कट सकता है. जेडीयू के ऐसे कई विधायक हैं जिन्हें इस बार पार्टी मौका नहीं देने वाली है.
हिलसा से प्रेम मुखिया पार्टी से विधायक हैं. माना जा रहा है कि इस बार इनका टिकट कट सकता है. वहीं हरनौत से हरी नारायण सिंह का नाम कटना तय है. इनकी जगह इनके बेटे को पार्टी टिकट दे सकती है. गोपालपुर से चर्चित विधायक गोपाल मंडल का भी टिकट कट सकता है. कुशेश्वरस्थान से अमन भूषण हजारी का नाम कटेगा. सुरसंड से दिलीप राय का नाम कटेगा. सकरा से अशोक चौधरी का नाम कटेगा. इनकी जगह इनके बेटा को जेडीयू से उम्मीदवार बनाया जाना है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL