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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: CM सम्राट चौधरी की टैक्सपेयर्स से अपील, बोले- छोड़ दें 125 यूनिट फ्री बिजली

बिहार: CM सम्राट चौधरी की टैक्सपेयर्स से अपील, बोले- छोड़ दें 125 यूनिट फ्री बिजली

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बिजली सब्सिडी पर सालाना लगभग 23000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसमें प्रति परिवार 8000 से 10000 रुपये का खर्च आता है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 01 Nov 2026 10:42 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक रूप से संपन्न और इनकम टैक्स पेयर्स से रविवार (1 नवंबर) को फ्री बिजली छोड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे स्वेच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ दें और राज्य के विकास में योगदान दें.

सीएम सम्राट चौधरी ने यहां दो दिवसीय 'पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद-2.0' को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बिजली सब्सिडी पर सालाना लगभग 23,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसमें प्रति परिवार 8,000 से 10,000 रुपये का खर्च आता है.

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राज्य के विकास में दें योगदान

सीएम चौधरी ने कहा कि सरकार सभी आर्थिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है. उन्होंने आर्थिक रूप से संपन्न और आयकर देने वाले लोगों से अपील की कि वे स्वेच्छा से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ दें और बिहार के विकास में योगदान दें.

 

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बिहार के ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण, यह जरूरी हो गया है कि युवा इन मूल्यों को संरक्षित करने और मजबूत बनाने में आगे आएं.

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद

सीएम चौधरी ने कहा कि भारत को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्षों के जरिये 1947 में आजादी मिली थी. जैसे-जैसे देश अपनी आजादी के 80 साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: 'ये देश के वोटर्स की देश के चीटर्स से लड़ाई', इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले तेजस्वी यादव

Published at : 01 Nov 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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