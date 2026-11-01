बिहार: CM सम्राट चौधरी की टैक्सपेयर्स से अपील, बोले- छोड़ दें 125 यूनिट फ्री बिजली

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक रूप से संपन्न और इनकम टैक्स पेयर्स से रविवार (1 नवंबर) को फ्री बिजली छोड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे स्वेच्छा से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ दें और राज्य के विकास में योगदान दें.

सीएम सम्राट चौधरी ने यहां दो दिवसीय 'पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद-2.0' को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बिजली सब्सिडी पर सालाना लगभग 23,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिसमें प्रति परिवार 8,000 से 10,000 रुपये का खर्च आता है.

राज्य के विकास में दें योगदान

सीएम चौधरी ने कहा कि सरकार सभी आर्थिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है. उन्होंने आर्थिक रूप से संपन्न और आयकर देने वाले लोगों से अपील की कि वे स्वेच्छा से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ दें और बिहार के विकास में योगदान दें.

STORY | Samrat urges affluent people, taxpayers to give up 125 units of free power in Bihar Bihar Chief Minister Samrat Choudhary on Sunday appealed to people who are financially well-off and paying income tax to voluntarily give up the benefit of 125 units of free electricity and contribute towards the state's development. READ: https://t.co/v0ibqeasRq — Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2026

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बिहार के ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण, यह जरूरी हो गया है कि युवा इन मूल्यों को संरक्षित करने और मजबूत बनाने में आगे आएं.

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद

सीएम चौधरी ने कहा कि भारत को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्षों के जरिये 1947 में आजादी मिली थी. जैसे-जैसे देश अपनी आजादी के 80 साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने की जरूरत है.

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