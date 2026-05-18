नीतीश कुमार के बेटे निशांत के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वालों को JDU का जवाब, 'हर आदमी के…'

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) जब से नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से उन्हें टारगेट किया जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उन्हें मंत्री बनाया गया था. अब उनके स्वास्थ्य को लेकर हो रही टिप्पणी के बीच इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है.

जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "हर आदमी के शरीर की बनावट अलग-अलग होती है. कोई आदमी जिम जाकर तीन घंटा पसीना बहाता है, कोई सुबह टहलता है, निशांत कुमार जी न टहलते हैं न जिम करते हैं… स्वस्थ हैं, कम चलते भी नहीं हैं."

'युवा हैं, अच्छी सोच है…'

श्रवण कुमार ने मीडिया से आगे कहा, "हमने दो दिन लगातार देखा है जब उनकी (निशांत) यात्रा चल रही थी... जिस तरह वे कार्यकर्ताओं से मिले, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बातों को सुना, उमड़ती भीड़ में जाकर लोगों की बात सुनी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है... जो लोग तरह-तरह की बात करते हैं उनको नहीं कहनी चाहिए. निशांत कुमार युवा हैं, अच्छी सोच है, ऊर्जा है, ऊर्जा का इस्तेमाल करने दीजिए, आगे सब कुछ वो ठीक-ठाक करेंगे."

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बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत से काफी दूर थे. वो नीतीश कुमार के साथ सार्वजनिक रूप से भी कम ही दिखते थे. हालांकि जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया तब उनके बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई. इसके बाद ना सिर्फ उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली बल्कि सम्राट चौधरी की सरकार में सीधे स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए. अभी वे न तो विधायक हैं और न ही एमएलसी हैं.

स्वास्थ्य जैसा विभाग दिए जाने के बाद से विपक्ष और ट्रोलर निशांत कुमार के फिटनेस पर सवाल उठाने लगे. इसी पर अब जेडीयू ने साफ किया है कि निशांत कुमार स्वस्थ हैं. कहीं कोई दिक्कत नहीं है.

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