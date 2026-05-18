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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बेटे निशांत के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वालों को JDU का जवाब, 'हर आदमी के…'

नीतीश कुमार के बेटे निशांत के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वालों को JDU का जवाब, 'हर आदमी के…'

Nishant Kumar Health: जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि निशांत कुमार युवा हैं, अच्छी सोच है, ऊर्जा है. श्रवण कुमार ने निशांत को पूरी तरह स्वस्थ करार दिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 May 2026 07:54 PM (IST)
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) जब से नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से उन्हें टारगेट किया जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उन्हें मंत्री बनाया गया था. अब उनके स्वास्थ्य को लेकर हो रही टिप्पणी के बीच इस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है. 

जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "हर आदमी के शरीर की बनावट अलग-अलग होती है. कोई आदमी जिम जाकर तीन घंटा पसीना बहाता है, कोई सुबह टहलता है, निशांत कुमार जी न टहलते हैं न जिम करते हैं… स्वस्थ हैं, कम चलते भी नहीं हैं." 

'युवा हैं, अच्छी सोच है…'

श्रवण कुमार ने मीडिया से आगे कहा, "हमने दो दिन लगातार देखा है जब उनकी (निशांत) यात्रा चल रही थी... जिस तरह वे कार्यकर्ताओं से मिले, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बातों को सुना, उमड़ती भीड़ में जाकर लोगों की बात सुनी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है... जो लोग तरह-तरह की बात करते हैं उनको नहीं कहनी चाहिए. निशांत कुमार युवा हैं, अच्छी सोच है, ऊर्जा है, ऊर्जा का इस्तेमाल करने दीजिए, आगे सब कुछ वो ठीक-ठाक करेंगे." 

यह भी पढ़ें- Anand Mohan: आनंद मोहन के थैली वाले बयान पर JDU का करारा जवाब, 'किसी माई के लाल में…'

बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत से काफी दूर थे. वो नीतीश कुमार के साथ सार्वजनिक रूप से भी कम ही दिखते थे. हालांकि जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया तब उनके बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई. इसके बाद ना सिर्फ उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली बल्कि सम्राट चौधरी की सरकार में सीधे स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए. अभी वे न तो विधायक हैं और न ही एमएलसी हैं.

स्वास्थ्य जैसा विभाग दिए जाने के बाद से विपक्ष और ट्रोलर निशांत कुमार के फिटनेस पर सवाल उठाने लगे. इसी पर अब जेडीयू ने साफ किया है कि निशांत कुमार स्वस्थ हैं. कहीं कोई दिक्कत नहीं है.

यह भी पढ़ें- 'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 May 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS Nishant Kumar Health
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