आनंद मोहन के थैली वाले बयान पर JDU का करारा जवाब, 'पुत्रमोह के चलते धृतराष्ट्र बन गए'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAnand Mohan: आनंद मोहन के थैली वाले बयान पर JDU का करारा जवाब, 'किसी माई के लाल में…'

Anand Mohan: आनंद मोहन के थैली वाले बयान पर JDU का करारा जवाब, 'किसी माई के लाल में…'

Anand Mohan News: जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह का कहना है कि जो लोग जिस तरह के होते हैं उस तरह की भाषा बोलते हैं. उनका मतलब आनंद मोहन से था. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 May 2026 07:06 PM (IST)
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जेडीयू में थैली लेकर मंत्री बनाया गया है, नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है, पूर्व सांसद आनंद मोहन के इस बयान पर अब जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने करारा जवाब दिया है. सोमवार (18 मई, 2026) को संजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि आनंद मोहन जेडीयू में नहीं हैं. थैली लेने वाला थैली का बात करे तो मुझे आश्चचर्य होता है. 

संजय सिंह ने कहा कि शिवहर में बीजेपी से जेडीयू ने सीट लेकर लवली आनंद को टिकट दिया. जीतकर भी आईं. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आनंद मोहन थैली लेकर गए थे टिकट के लिए? उनके पुत्र चेतन आनंद शिवहर से एमएलए थे. वहां की स्थिति उनकी काफी खराब थी. उनको नबीनगर भेजा गया तो क्या थैली लेकर गए थे? 

संजय सिंह ने साफ कहा कि जो थैली लेते हैं वो थैली की बात करते हैं. किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि जेडीयू में थैली देकर टिकट ले ले. जो लोग जिस तरह के होते हैं उस तरह की भाषा बोलते हैं.

पुत्र के चलते धृतराष्ट्र बन गए: संजय सिंह

मीडिया से बातचीत के क्रम में जेडीयू नेता ने आगे कहा कि 2020 में लवली आनंद ने आरजेडी से चुनाव लड़ा था. करीब 20 हजार वोट से हारीं. सबसे बड़ा इनको (आनंद मोहन) दर्द है पुत्रमोह, पुत्र के चलते धृतराष्ट्र बन गए हैं. उन्होंने कहा कि हमको खुशी तब होती जब क्षत्रिय समाज से कोई बेटा जीतकर आया हो और उसके लिए वो लड़ाई लड़ें, अपना पुत्र मंत्री नहीं बना तो पेट में दर्द हो रहा है.

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नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पर कहा कि आनंद मोहन से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव में प्रचार किया जब विपक्ष के नेता घर में बैठे थे. संजय सिंह ने कहा कि जो समाज की बात करता है वही नेता कहलाता है. परिवार में लोग सिमट कर रह जाते हैं. संजय सिंह ने टिकट को लेकर कहा कि जेडीयू में सर्वे होता है. सर्वे के अनुसार टिकट मिलता है. 

'जेडीयू में कोई अंतरकलह नहीं'

पत्रकारों ने कहा कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि उनके बेटे चेतन आनंद के चलते नीतीश सरकार बची थी. इस पर उन्होंने जवाब में कहा, "कई एमएलए आए थे. मोकामा से विधायक थीं नीलम देवी, भरत बिंद थे, संगीता थीं, मैं कहना चाहता हूं एक व्यक्ति ने सरकार नहीं बचाई थी." पूछा गया कि आनंद मोहन का कहना है कि वो सरकार बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं. इस पर जेडीयू एमएलसी ने कहा कि वे स्वतंत्र हैं. उनको कौन रोक रहा है? एक सवाल पर उन्होंने साफ किया कि जेडीयू में कोई अंतरकलह नहीं है.

यह भी पढ़ें- आनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 May 2026 07:06 PM (IST)
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