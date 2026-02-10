'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU

बिहार में बजट सत्र चल रहा है. ऐसे में पक्ष और विपक्ष के नेताओं में सदन के अंदर तीखी बहस भी जारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई एक नोकझोंक पर मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच देवर-भाभी का संबंध बताते हुए जवाब दिया.

श्याम रजक ने कहा, "देखिए, एक भौजाई हैं और एक देवर… महीना भी माघ का है, तो देवर-भौजाई के बीच छींटाकशी पर किसी दूसरे को टिप्पणी करना शोभा नहीं देता. चलता है… अपराध बढ़े नहीं हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, उस पर कंट्रोल किया जा रहा है. भौजाई जब कुछ बोलेगी तो देवर का काम है कुछ बोलना."

विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट

दूसरी ओर बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष मंगलवार को सदन से वॉकआउट कर गया. आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी संग दुर्व्यवहार किया वह एक महिला का अपमान है. यह माफी योग्य नहीं है. मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी के लिए जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, पहले मुख्यमंत्री को अपना इलाज करना चाहिए. उनको समय पर दवा खानी चाहिए.

भाई वीरेंद्र ने कहा, "जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं यह बर्दाश्त नहीं होगा. जिस तरह दोनों सदनों में मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल के नेताओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है और अपमान करने का काम किया है… अविलंब मुख्यमंत्री जी को सदन में ही माफी मांगनी चाहिए."

भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि चुनाव से पहले 10000 और चुनाव के बाद हत्या-बलात्कार यह नहीं चलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल (सोमवार) सदन में बिहार की पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपमानित किया. कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है.

