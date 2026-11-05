अग्निवीरों को 2 साल का एक्स्ट्रा मौका मिलने पर JDU की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

केंद्र सरकार के अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने के फैसले का जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने स्वागत किया है. पार्टी ने इसे अग्निवीरों के लिए दिवाली का शानदार तोहफा बताया है. जेडीयू का कहना है कि इस फैसले से सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को फायदा होगा. खासकर बिहार जैसे राज्यों के युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर है.

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने अग्निपथ योजना शुरू होने के समय ही कुछ सुझाव दिए थे. अब सरकार के फैसले से उन्हें खुशी है.

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JDU ने फैसले का किया स्वागत

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है. उन्होंने इसे युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताया. कहा कि इस फैसले से सेना में सेवा करने के इच्छुक युवाओं का उत्साह बढ़ेगा.

25 प्रतिशत अग्निवीरों को मिलेगी नियमित सेवा

केंद्र सरकार के नए फैसले के तहत 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा. वहीं, बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा. इसके लिए उनकी व्यक्तिगत सहमति जरूरी होगी.

दो साल बाद भी स्थायी भर्ती का अवसर

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अतिरिक्त दो साल की सेवा पूरी करने के बाद भी अग्निवीरों के लिए नियमित भर्ती का रास्ता खुला रहेगा. इसके लिए उन्हें तय पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर लंबे समय से समीक्षा चल रही थी. प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी इस पर जानकारी दे चुके हैं.

बिहार के युवाओं को होगा फायदा

जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं. ऐसे में यह फैसला उनके लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध की जरूरतों को देखते हुए सेना में बदलाव जरूरी है. अग्निपथ योजना में किए गए ये बदलाव सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देते हैं.

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