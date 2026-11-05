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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मुख्यमंत्री को लोगों को बख्श देना चाहिए', पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा?

'मुख्यमंत्री को लोगों को बख्श देना चाहिए', पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा?

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला है. खगड़िया गोलीकांड, मधुबनी फायरिंग और बच्चियों के खिलाफ अपराध का जिक्र कर सरकार को घेरा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Nov 2026 02:25 PM (IST)
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बिहार में अपराध और कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है. झारखंड के देवघर पहुंचे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार (5 नवंबर 2026) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर तीखा हमला बोला.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर." पप्पू यादव ने राज्य में गोलीबारी, हत्या और महिलाओं-बच्चियों के खिलाफ अपराध की घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को गरीबी, जात-पात और नफरत के नाम पर लगातार अपमानित किया जा रहा है. अब मुख्यमंत्री को लोगों को बख्श देना चाहिए.

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दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीन नवंबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, "हमारे यहां कोई अपराध नहीं है. अपराध का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है. क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं. कोई अपराधी नहीं है." उनके इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए थे. पप्पू यादव ने भी इसी बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

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‘बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह’

पप्पू यादव ने कहा, "गोबर पर घी डालिएगा तो महक किसकी आएगी?" उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार 40 साल से कभी गरीबी, कभी जात-पात और कभी नफरत के नाम पर अपमानित होता रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के पास पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. घरों में बेटियां और व्यापारी तक सुरक्षित नहीं हैं.

खगड़िया और मधुबनी की घटनाओं का किया जिक्र

सांसद ने खगड़िया में दो व्यापारियों को गोली मारे जाने की घटना का जिक्र किया. उन्होंने मधुबनी में एक पुलिसकर्मी पर घर में घुसने और फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए. मधुबनी के बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजगढ़ में एएसआई की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और तीन लोग घायल हुए थे. पुलिस के अनुसार, आरोपी एएसआई चंद्रमोहन सिंह घटना के बाद फरार हो गया था.

बच्चियों के खिलाफ अपराध पर भी उठाए सवाल

पप्पू यादव ने नवादा, बेगूसराय और छपरा में बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर लोगों को कितना अपमानित किया जाएगा. उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा. पप्पू यादव ने कहा कि हेडगवार ने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना. सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय ने राम को भगवान मानने से इनकार कर दिया अपनी किताब में. अब राम के मंदिर में भी चोरी कर रहे हैं कलयुग आ गया है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 05 Nov 2026 02:24 PM (IST)
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Patna BIHAR NEWS Deoghar
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