‘बीजेपी का झंडा उठाया तो छिटक गए मुस्लिम वोट’, ब्राह्मणों से PK ने पूछे तीखे सवाल

बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में दिया गया भाषण चर्चा में है. दरभंगा जिले के महिनाम गांव में उन्होंने ब्राह्मण समाज की राजनीतिक भूमिका, शिक्षा और सामाजिक विरासत पर खुलकर बात की. उन्होंने दरभंगा से ब्राह्मण को टिकट देने के सवाल पर भी जवाब दिया.

प्रशांत किशोर ने पूछा कि जब 15 साल से विधायक और सांसद ब्राह्मण समाज के हैं, तो फिर समाज की हालत क्यों नहीं बदली? उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मण के चुनाव जीतने से समाज की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं. इस बीच उनके भाषण के वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है. जनसुराज संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अनुप मैथिल ने बीजेपी की आईटी सेल पर वीडियो को दूसरे एंगल से पेश करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.

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15 साल से विधायक-सांसद ब्राह्मण, फिर भी क्यों हैं परेशान?

महिनाम गांव में ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने दरभंगा से ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देने के सवाल पर कहा कि पिछले 15 साल से आपके विधायक ब्राह्मण हैं. सांसद भी आपके समाज से हैं. इसके बावजूद आपकी दशा क्यों नहीं बदली? आप आज भी कष्ट में क्यों जी रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर किसी ब्राह्मण के चुनाव जीतने से समाज की समस्याएं हल हो जातीं, तो आज किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी.

उन्होंने मिथिलांचल की पुरानी पहचान का भी जिक्र किया. कहा कि पहले यह क्षेत्र ज्ञान और विद्वानों के लिए जाना जाता था. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. उन्होंने अपने पैदल दौरे का अनुभव बताते हुए कहा कि उन्हें यह क्षेत्र अब मजदूरों की धरती जैसा दिखाई देता है. गांवों के युवा 10 से 20 हजार रुपये की नौकरी के लिए भटक रहे हैं. जिन परिवारों के पास बीघों में जमीन है, वे भी अपने बच्चों के लिए नौकरी की सिफारिश करवाते हैं.

शिक्षा और संस्कार को बताया ब्राह्मण समाज की असली ताकत

प्रशांत किशोर ने कहा कि ब्राह्मण समाज के पास न जनबल है, न धनबल और न ही बाहुबल. इसके बावजूद समाज में उसे सम्मान मिला. इसकी वजह पूर्वजों की जीवनशैली थी. पूर्वज खुद कम खाते थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते थे. वे संस्कारों से जुड़े रहते थे और अपना पेट भरने के बाद दूसरे भूखे व्यक्ति की चिंता करते थे.

उन्होंने कहा कि समाज अपनी इस विरासत से दूर हो गया है. अब लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं कि उन्हें क्या मिलेगा. प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण समाज से अपनी ज्ञान परंपरा और शिक्षा को फिर से प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने कहा कि समाज की असली ताकत कलम और किताब है, न कि बाहुबल.

भाजपाई आईटी सेल अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। करोड़ों लोगों ने ब्राह्मण समाज के बीच प्रशांत किशोर जी द्वारा दिए गए भाषण को देखा और उस पर अपनी सहमति जताई है। यही बात भाजपाई खेमे को परेशान कर रही है। जनसमर्थन देखकर अब भाड़े के आईटी सेल को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि भ्रम फैलाकर सच्चाई को दबाया जा सके। — CA Anup Maithil (@MaithilAnup) November 8, 2026

मुसलमानों से दूरी बनाने पर भी उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण समाज और मुसलमानों के बीच बढ़ती दूरी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले करीब 20 फीसदी मुसलमान ब्राह्मणों को वोट देते थे. लेकिन जब समाज के कुछ लोग बीजेपी का झंडा लेकर घूमने लगे और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द लिखने लगे, तो मुस्लिम मतदाता दूर हो गए.

उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों से ब्राह्मण समाज की आखिर किस बात की लड़ाई है? न जमीन को लेकर विवाद है और न आरक्षण को लेकर. उन्होंने कहा कि फेसबुक पर किसी समुदाय को गाली देने से राजनीतिक नुकसान ही होगा. प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा समाज का भी जिक्र किया. कहा कि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उन्हें अपने साथ बैठाया था. उन्होंने ब्राह्मण समाज से इस सामाजिक जुड़ाव को बनाए रखने की अपील की.

वीडियो पर विवाद, बीजेपी की आईटी सेल पर आरोप

प्रशांत किशोर के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. जनसुराज संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अनुप मैथिल ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए बीजेपी की आईटी सेल पर निशाना साधा.

उन्होंने लिखा कि भाजपाई आईटी सेल अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. करोड़ों लोगों ने ब्राह्मण समाज के बीच प्रशांत किशोर का भाषण देखा और उस पर सहमति जताई है. यही बात बीजेपी खेमे को परेशान कर रही है. अनुप मैथिल ने आरोप लगाया कि जनसमर्थन देखकर भाड़े के आईटी सेल को सक्रिय किया गया है, ताकि भ्रम फैलाकर सच्चाई को दबाया जा सके. इस तरह प्रशांत किशोर के भाषण के साथ अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी जुड़ गए हैं.

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