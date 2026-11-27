बिहार में निगरानी ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार दास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी की टीम ने उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में अजीत दास और उनके परिजनों के नाम पर करीब 12 करोड़ 66 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. इनमें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्नी के नाम खरीदी गई जमीन भी शामिल है, जिसका बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है.

निगरानी ब्यूरो को अजीत कुमार दास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की गोपनीय शिकायत मिली थी. इसके बाद मामले की जांच की गई. शुरुआती जांच में करीब 1.50 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया. इसके आधार पर निगरानी थाना कांड संख्या 137/26, दिनांक 23 नवंबर 2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

ओवैसी बोले- यूपी में 'अब्दुल' उपमुख्यमंत्री बनेगा, अब गिरिराज सिंह का जवाब आया

पटना से भागलपुर तक 5 ठिकानों पर छापेमारी

निगरानी ब्यूरो की टीम ने गुरुवार से शुक्रवार सुबह तक पटना, कटिहार, सासाराम, नवगछिया और भागलपुर में छापेमारी की. इन सभी ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई. जांच के दौरान जमीन, फ्लैट, बैंक खातों और निवेश से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए.

छापेमारी में सबसे बड़ी संपत्ति पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मिली है. यहां महंगे इलाके में अजीत दास की पत्नी के नाम वर्ष 2021 में 92 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी. इससे जुड़े 10 डीड यानी जमीन के दस्तावेज मिले हैं. इस जमीन का बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है. इसके अलावा पटना में दो फ्लैट और बैंक, शेयर तथा एलआईसी में निवेश से संबंधित कागजात भी मिले हैं.

परिजनों के नाम भी करोड़ों की संपत्ति

निगरानी ब्यूरो के मुताबिक, अजीत दास की पत्नी और परिजनों के नाम 16 अचल संपत्तियां मिली हैं. इनकी कीमत 2 करोड़ 54 लाख 24 हजार 880 रुपये बताई गई है. इसके अलावा तीन चल संपत्तियां भी मिली हैं, जिनका मूल्य 12 लाख 30 हजार रुपये है.

भोजपुर: भरत तिवारी की मां करेंगी आमरण अनशन, बेटे की मौत पर इंसाफ की मांग

फिलहाल छापेमारी में बरामद नकदी, आभूषण, जमीन के दस्तावेज और अन्य संपत्तियों का विस्तृत आकलन किया जा रहा है. निगरानी ब्यूरो की जांच जारी है. बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.