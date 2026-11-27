परिसीमन बिल को लेकर इंडिया गठबंधन में फूट की स्थिति दिख रही है. आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को गया में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसका समर्थन किया. उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और विकास के बढ़ते दबाव को देखते हुए परिसीमन अभी होना चाहिए.

आरजेडी सांसद ने कहा लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो इससे जनता और जनप्रतिनिधियों दोनों को फायदा होगा. देश-दुनिया में आबादी बढ़ी है. ऐसे में सरकार पर विकास और क्षेत्रफल के हिसाब से काफी दबाव बढ़ गया है. जनसंख्या बढ़ने के साथ संसाधनों और विकास कार्यों का बोझ भी बढ़ रहा है, इसलिए आबादी के अनुपात में परिसीमन होना जरूरी है.

'पहले से करनी पड़ती है तैयारी'

सुरेंद्र यादव ने कहा कि 2027 में जब जनसंख्या बढ़ने की बात सामने आएगी, तब अचानक क्या किया जाएगा? किसी भी काम के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है. अगर परिसीमन की तैयारी अभी से नहीं होगी तो आगे परेशानी हो सकती है, इसलिए परिसीमन अभी होना चाहिए. इससे जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में काम करने का अधिक अवसर मिलेगा और जनता को भी विकास का ज्यादा लाभ मिल सकेगा.

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'आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए'

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इसके पक्ष में हैं. आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, ताकि जनता की समस्याओं को संसद में बेहतर तरीके से उठाया जा सके.

आगामी चुनाव में किसे वोट देंगे, इस सवाल पर सांसद ने कहा कि वोट देना गुप्त होता है. उन्होंने कहा कि मोदी, अमित शाह या सम्राट चौधरी से भी कोई नहीं पूछता कि वे किसे वोट देंगे. मतदान के समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही इसका पता चलता है.

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