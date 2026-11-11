पप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- 48 घंटे मंत्री काली चिट्ठी खोल दूंगा

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सोनिया गांधी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जिक्र पर उन्होंने उनका समर्थन किया. पप्पू यादव ने सोनिया गांधी को शालीन और विनम्र महिला बताया. वहीं, निशिकांत दुबे पर हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 48 घंटे के लिए झारखंड में कांग्रेस का मंत्री बना दिया जाए तो वह निशिकांत दुबे की पूरी काली चिट्ठी खोल देंगे.

पप्पू यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जो लिखा है, वह सही है. उन्होंने शहीद परिवार को करीब से देखा है. पप्पू यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने लंबे समय तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच विनम्रता और शालीनता दिखाई है. उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की.

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परिवार पर हमलों के बाद भी नहीं दिया जवाब

सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी के बेटे, पति और सास के बारे में कई बार अपशब्द कहे गए. इसके बावजूद उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी एक शालीन महिला हैं. कोई भी व्यक्ति बड़ी घटना होने पर भावुक हो सकता है. पप्पू यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी भावुक स्वभाव का बताया.

निशिकांत दुबे को बताया पेंदी का लोटा

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला. उन्होंने निशिकांत को ' बिन पेंदी का लोटा' बताया. आरोप लगाया कि वह पहले भाजपा कार्यालय में चाय पिलाते थे. इसके बाद नेताओं की परिक्रमा और दलाली करके टिकट हासिल किया. पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे देवघर और वहां के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

दिल्ली: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जिक्र पर कहा, "उन्होंने सही बोला है। एकदम सही बोला है। सोनिया गांधी कभी गलत नहीं बोलेंगी। उन्होंने शहीद परिवार को नजदीक से देखा है। लंबे समय तक भारतीय नारी की संस्कृति और सभ्यता के आवरण के बीच उन्होंने विनम्रता और शालीनता दिखाई है। उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की। उनके बेटे, उनके पति और उनकी सास के बारे में इतनी गालियां दी गईं, लेकिन उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। वह इतनी शालीन महिला हैं। कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाता है, जब कोई बड़ी घटना घटती है। पद पर रहने से क्या होता है? इंदिरा गांधी खुद ही सेंटीमेंटल थीं।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 10, 2026

48 घंटे मंत्री बनाने की दी चुनौती

पप्पू यादव ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें 48 घंटे के लिए कांग्रेस का मंत्री बना दिया जाए. उन्होंने दावा किया कि वह निशिकांत दुबे की पूरी काली चिट्ठी सामने ला देंगे. उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा. उनके बयान से बिहार और झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज होने के आसार हैं.

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