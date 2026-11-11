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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- 48 घंटे मंत्री काली चिट्ठी खोल दूंगा

पप्पू यादव का निशिकांत दुबे पर हमला, बोले- 48 घंटे मंत्री काली चिट्ठी खोल दूंगा

पप्पू यादव ने सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जिक्र का समर्थन किया. वहीं निशिकांत दुबे पर हमला बोलते हुए कहा कि 48 घंटे मंत्री बना दें तो उनकी पूरी काली चिट्ठी खोल देंगे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 10:14 AM (IST)
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पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सोनिया गांधी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जिक्र पर उन्होंने उनका समर्थन किया. पप्पू यादव ने सोनिया गांधी को शालीन और विनम्र महिला बताया. वहीं, निशिकांत दुबे पर हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 48 घंटे के लिए झारखंड में कांग्रेस का मंत्री बना दिया जाए तो वह निशिकांत दुबे की पूरी काली चिट्ठी खोल देंगे.

पप्पू यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जो लिखा है, वह सही है. उन्होंने शहीद परिवार को करीब से देखा है. पप्पू यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने लंबे समय तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच विनम्रता और शालीनता दिखाई है. उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की.

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परिवार पर हमलों के बाद भी नहीं दिया जवाब

सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी के बेटे, पति और सास के बारे में कई बार अपशब्द कहे गए. इसके बावजूद उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी एक शालीन महिला हैं. कोई भी व्यक्ति बड़ी घटना होने पर भावुक हो सकता है. पप्पू यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी भावुक स्वभाव का बताया.

निशिकांत दुबे को बताया पेंदी का लोटा

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला. उन्होंने निशिकांत को ' बिन पेंदी का लोटा' बताया. आरोप लगाया कि वह पहले भाजपा कार्यालय में चाय पिलाते थे. इसके बाद नेताओं की परिक्रमा और दलाली करके टिकट हासिल किया. पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे देवघर और वहां के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

48 घंटे मंत्री बनाने की दी चुनौती

पप्पू यादव ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें 48 घंटे के लिए कांग्रेस का मंत्री बना दिया जाए. उन्होंने दावा किया कि वह निशिकांत दुबे की पूरी काली चिट्ठी सामने ला देंगे. उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा. उनके बयान से बिहार और झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज होने के आसार हैं.

यह भी पढ़ें- पटना: 200 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग, CM ने बेल सेरेमनी कर किया शुभारंभ

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Nov 2026 10:14 AM (IST)
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Pappu Yadav BIHAR NEWS
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