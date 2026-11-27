पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के चलते बिहार में एक अलग सियासी हलचल पैदा हो गई है. विपक्ष के नेता सरकार को घेरने में लगे हैं. इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का बड़ा बयान आया है. वे शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात कर रहे थे.

उनसे पूछा गया कि आरोप लग रहा है कि सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों को निकालती है और अंदर (जेल में) डालती है. इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा, "यह प्रक्रिया चलती रहती है… न्यायपालिका का निर्णय अंतिम निर्णय है…"

इस सवाल पर कि आप लोगों पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं कि आप लोगों ने उनका (आनंद मोहन) इस्तेमाल किया, इस पर कहा, "विरोधी लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं…"

चेतन आनंद की बैठक पर कहा- ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं

उन्होंने एक सवाल पर कहा कि राजनीति में लोग अपने मुताबकि निर्णय लेते हैं कि हम कहां रहेंगे. आगे बिजेंद्र यादव से कहा गया कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद कल (शनिवार) बैठक कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि किस लिए बैठक कर रहे हैं? ये कोई पॉलिटिकल इश्यू (मुद्दा) थोड़ी है.

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पत्रकारों ने सवाल किया कि पार्टी में निशांत कुमार को आप लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. इस पर क्या कहेंगे? बिजेंद्र यादव ने सवाल सुनकर कहा, "हम लोगों की उम्र बीत गई तो जो नई पीढ़ी आएगी उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी…"

आदेश का सम्मान करते हैं: नीरज कुमार

उधर, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सांसद आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने के निर्देश पर कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय में राज्य सरकार के परिहार बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश और न्यायपालिका की सहमति के बाद माननीय आनंद मोहन जी को छोड़ा गया और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सरेंडर करने का आदेश दिया… तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायपालिका के आदेश का सब सम्मान करते हैं."

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