CM सम्राट चौधरी से मिले अनंत सिंह, मोकामा के लिए कर दी ये बड़ी मांग, जानिए क्या कुछ बात हुई

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) से मुलाकात की है. उन्होंने सीएम से मिलकर क्षेत्र के लिए एक हॉस्पिटल की मांग की है. सम्राट चौधरी से मिलने के बाद खुद अनंत सिंह ने बताया है कि उनकी क्या-क्या बात हुई है.

अनंत सिंह ने कहा कि हमने सम्राट चौधरी से मिलकर उनको बधाई दी. मोकामा में हॉस्पिटल खोलने के लिए कहा. अनंत सिंह ने कहा कि एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाएगा तो क्षेत्र के लोगों को आराम हो जाएगा. क्योंकि सबको अभी इलाज के लिए पटना आना पड़ता है. सब आदमी पटना आने में सक्षम भी नहीं है. अनंत सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि बना देंगे.

निशांत पर भी अनंत सिंह ने दी प्रतिक्रिया

नीतीश कुमार के हटने और अब सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर अनंत सिंह ने कहा, "...एतना हम बताएंगे कि काम खूब होगा." पूछा गया कि निशांत सरकार में शामिल नहीं हुए. इस पर अनंत सिंह ने कहा कि वो अभी कुछ नहीं समझा, उसको मन हुआ कि अभी सीखेंगे, लेकिन बनना चाहिए था. जनता की मांग थी, लेकिन उसको लगा कि अभी क्षेत्र घूमेंगे.

अनंत सिंह ने कहा कि हम अभी भी बोल रहे हैं कि हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे. हमारे बेटे की तो एंट्री हो गई, लेकिन उसकी (निशांत) एंट्री नहीं हुई तो हम लोग क्या करें. उसको भी बढ़ाने में हम लोग मदद करते. मेरा तो बहुत मन था.

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आगे जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि पहले बिहार में कुछ था क्या? इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के किए गए कामों को गिनाया. एक सवाल पर कहा कि तेजस्वी यादव का नाम ही लेना बेकार है. लालू यादव का बेटा है तो नाम जान रहे हैं. कोई विशेषता है उसमें? नाम ही लेना बेकार है.

शराबबंदी को खत्म करने की कही बात

दूसरी ओर जेडीयू विधायक ने कहा कि हम चाहते हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए. शराब चालू होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बंद कराने के समय हम भी पक्ष में थे, लेकिन पीने वाला छुपकर पी ही रहा है. इतना है कि रोड पर नहीं चलता है. सरकार शराब चालू कर दे और अगर रोड पर पीते हुए पकड़ाएंगे तो जेल जाएंगे. गांव में तो पी ही रहा है. सब गलत-गलत नशा कर रहा है, इसलिए शराब को चालू कर देना चाहिए.

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