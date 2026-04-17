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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी से मिले अनंत सिंह, मोकामा के लिए कर दी ये बड़ी मांग, जानिए क्या कुछ बात हुई

CM सम्राट चौधरी से मिले अनंत सिंह, मोकामा के लिए कर दी ये बड़ी मांग, जानिए क्या कुछ बात हुई

Anant Singh Met Bihar CM Samrat Choudhary: अनंत सिंह ने फिर से कहा कि अब वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि उनके बेटे की अब एंट्री हो गई है. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Apr 2026 11:43 AM (IST)
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मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) से मुलाकात की है. उन्होंने सीएम से मिलकर क्षेत्र के लिए एक हॉस्पिटल की मांग की है. सम्राट चौधरी से मिलने के बाद खुद अनंत सिंह ने बताया है कि उनकी क्या-क्या बात हुई है.

अनंत सिंह ने कहा कि हमने सम्राट चौधरी से मिलकर उनको बधाई दी. मोकामा में हॉस्पिटल खोलने के लिए कहा. अनंत सिंह ने कहा कि एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाएगा तो क्षेत्र के लोगों को आराम हो जाएगा. क्योंकि सबको अभी इलाज के लिए पटना आना पड़ता है. सब आदमी पटना आने में सक्षम भी नहीं है. अनंत सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि बना देंगे. 

निशांत पर भी अनंत सिंह ने दी प्रतिक्रिया

नीतीश कुमार के हटने और अब सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर अनंत सिंह ने कहा, "...एतना हम बताएंगे कि काम खूब होगा." पूछा गया कि निशांत सरकार में शामिल नहीं हुए. इस पर अनंत सिंह ने कहा कि वो अभी कुछ नहीं समझा, उसको मन हुआ कि अभी सीखेंगे, लेकिन बनना चाहिए था. जनता की मांग थी, लेकिन उसको लगा कि अभी क्षेत्र घूमेंगे. 

अनंत सिंह ने कहा कि हम अभी भी बोल रहे हैं कि हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे. हमारे बेटे की तो एंट्री हो गई, लेकिन उसकी (निशांत) एंट्री नहीं हुई तो हम लोग क्या करें. उसको भी बढ़ाने में हम लोग मदद करते. मेरा तो बहुत मन था. 

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आगे जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि पहले बिहार में कुछ था क्या? इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के किए गए कामों को गिनाया. एक सवाल पर कहा कि तेजस्वी यादव का नाम ही लेना बेकार है. लालू यादव का बेटा है तो नाम जान रहे हैं. कोई विशेषता है उसमें? नाम ही लेना बेकार है. 

शराबबंदी को खत्म करने की कही बात

दूसरी ओर जेडीयू विधायक ने कहा कि हम चाहते हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए. शराब चालू होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बंद कराने के समय हम भी पक्ष में थे, लेकिन पीने वाला छुपकर पी ही रहा है. इतना है कि रोड पर नहीं चलता है. सरकार शराब चालू कर दे और अगर रोड पर पीते हुए पकड़ाएंगे तो जेल जाएंगे. गांव में तो पी ही रहा है. सब गलत-गलत नशा कर रहा है, इसलिए शराब को चालू कर देना चाहिए.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Apr 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Anant Singh Samrat Choudhary Bihar CM BIHAR NEWS
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