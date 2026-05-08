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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरी महफिल, गोद में डांसर, अनंत सिंह के बाद अब बिहार में BJP नेता का वीडियो वायरल

भरी महफिल, गोद में डांसर, अनंत सिंह के बाद अब बिहार में BJP नेता का वीडियो वायरल

Bihar News: वायरल वीडियो में नवादा के जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह उर्फ भोली सिंह दिख रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरजेडी ने बीजेपी को घेरा है. पार्टी ने महिला सम्मान की बात की है.

By : अमन राज | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 May 2026 01:00 PM (IST)
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कुछ दिनों पहले जेडीयू के विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) का मुजरा देखते हुए वीडियो वायरल हुआ था जो गोपालगंज का था. अब नवादा से एक बीजेपी के नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नवादा जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह उर्फ भोली सिंह का है.

वीडियो में दिख रहा है कि वे कुर्सी पर बैठे हैं और एक नर्तकी को उनकी गोद में बैठाया जा रहा है. उनके आसपास और भी लोग बैठे हैं. भरी महफिल में लोग आनंद ले रहे हैं. वीडियो कब का है इसकी पुष्टि एबीपी न्यूज़ नहीं करता है लेकिन यह शुक्रवार (08 मई, 2026) से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने बीजेपी को घेरा

वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होने लगी है. बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्ष ने हमला किया है. आरजेडी के नेता विनय यादव ने कहा कि जिस पार्टी का दावा महिला सशक्तीकरण का है, उसके जिला उपाध्यक्ष का ऐसा व्यवहार महिला सम्मान के खिलाफ है. 

यह भी पढ़ें- बिहार: RJD के परिवारवाद वाले आरोप पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत कमार तो…'

जिला उपाध्यक्ष की ओर से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है. यूजर्स बीजेपी नेता के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं. हालांकि, इस मामले में बीजेपी की जिला इकाई या विनोद सिंह उर्फ भोली सिंह की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है. कहीं से इस वीडियो की पुष्टि भी नहीं की गई है कब का और कहां का है. 

इस वीडियो को लेकर एक तरफ स्थानीय स्तर पर पार्टी (बीजेपी) के कुछ कार्यकर्ता इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष इसे मुद्दा बनाना चाह रहा है. देखना होगा कि इस वीडियो पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर जिला उपाध्यक्ष की ओर से क्या सफाई दी जाती है.

यह भी पढ़ें- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संभालते ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने कह दी बड़ी बात, 'मेरा लक्ष्य…'

Published at : 08 May 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Nawada Anant Singh RJD BIHAR NEWS
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