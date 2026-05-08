राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संभालते ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने कह दी बड़ी बात, 'मेरा लक्ष्य…'

सम्राट कैबिनेट में दिलीप जायसवाल को फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. शुक्रवार (08 मई, 2026) को उन्होंने पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग एक चुनौतीपूर्ण विभाग है और हमारा प्रयास है कि आम जनता को सेवाएं मिलें.

उन्होंने आगे कहा कि बिहार की 70% आबादी को राजस्व विभाग से काम पड़ता है. मेरा लक्ष्य होगा कि राजस्व विभाग उन्हें ये सेवाएं ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ प्रदान करे. गलत काम करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. अधिकारी लंबित सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करेंगे."

'आम लोगों की समस्याओं का होगा निपटारा'

दूसरी ओर एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैं पहले भी इस विभाग का मंत्री रहा हूं, पहले से भी अनुभव है कि इस विभाग में आम जन तक कैसे सुविधा पहुंचाई जाए... बीते तीन महीने से कई तरह की समस्याएं थीं, हड़ताल चल रही थी, जिस कारण से बिहार की जनता का काम काफी लंबित है. अब दिन-रात मेहनत करके आम लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा."

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एबीपी न्यूज़ के एक सवाल के जवाब में कहा कि आम जनता की परेशानी का हल निकालना ही सरकार और सरकार के कर्मियों का काम है. काम में कोताही ना मैं स्वयं करता हूं न पसंद करता हूं. काम करना है तो करना है, उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी.

कई महीनों से चर्चा में था यह विभाग

बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कई महीनों से लगातार चर्चा में रहा है. यह विभाग पहले विजय कुमार सिन्हा के पास था. करीब तीन महीने से विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी बिहार में हड़ताल पर थे. कल (गुरुवार) हड़ताल समाप्त हुई है. लोगों को जमीन से जुड़े काम में काफी परेशानी हो रही थी. यह विभाग ट्रान्सफर-पोस्टिंग, भ्रष्टाचार को लेकर भी विवादों में रहा है.

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