CM नीतीश कुमार के बेटे को लेकर JDU में उठी ये मांग, फिर चर्चा में आए निशांत कुमार!

बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद जेडीयू के जोश हाई है. पार्टी ने पिछले चुनाव में महज 43 सीटें जीती थीं. इस बार 85 सीटें जीतकर पार्टी ने जोरदार वापसी की है. चुनाव के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर खूब चर्चा हुई. अब एक बार फिर पार्टी के भीतर से मांग उठी है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि अब निशांत पार्टी के लिए काम करें.

काम की बदौलत सीएम बने हैं नीतीश कुमार- संजय झा

पटना में शुक्रवार (5 दिसंबर) को मीडिया से बातचीत में संजय झा ने ये बात कही. इस दौरान निशांत भी उनके साथ मौजूद थे. संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार अपने काम की बदौलत बिहार के सीएम बने हैं. उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ. बिहार में एक भी बीएलओ को कहीं कुछ नहीं हुआ.

संजय झा ने कहा, "पार्टी के शुभचिंतक और पार्टी के समर्थक सब चाहते हैं कि निशांत जी अब आकर पार्टी में काम करें. हम सब लोग चाहते हैं. अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी का काम करते हैं."

निशांत कुमार ने क्या कहा?

वहीं निशांत ने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया है. जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे. उन्होंने कहा, "पहले भी पिता जी ने वादा किया और पूरा किया. इस बार भी 1 करोड़ (नौकरी/रोजगार) का वादा किया है, पूरा करेंगे. जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे, हमें पूरा यकीन है."

#WATCH | Patna, Bihar: JDU MP Sanjay Kumar Jha says, "The party people, the well-wishers of the party, the supporters of the party, and everyone in the party want Nishant ji (son of CM Nitish Kumar) to come and work for the party. We all want it. Now he has to decide."



Son of… pic.twitter.com/mba1t0c2Ob — ANI (@ANI) December 5, 2025

पार्टी में शामिल होने के सवाल का निशांत ने नहीं दिया जवाब

जब मीडिया ने निशांत कुमार से सवाल किया वो कब तक पार्टी में शामिल होंगे, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.