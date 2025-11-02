'सत्यमेव जयते...चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी', गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया

बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से ठीक पहले पटना में 1 नवंबर की आधी रात को JDU प्रत्याशी और विवादित पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को जन सुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है. इस गिरफ्तारी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा क्षेत्र की सियासत में हलचल मचा दी है.

गिरफ्तारी के बाद फेसबुक पर अनंत सिंह की प्रतिक्रिया

गिरफ्तारी के तुरंत बाद अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया उनके आधिकारिक फेसबुक पेज पर आई. वहां एक छोटा वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें बिहार पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जा रही है. वीडियो पर लिखा गया है- “सत्यमेव जयते!! मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है!! इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी!” इस बयान से स्पष्ट है कि अनंत सिंह अपने समर्थकों में भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बता रहे हैं.

मोकामा में हिंसा से उपजा तनाव

30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा में 75 वर्षीय जन सुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, दो राजनीतिक गुटों के बीच झड़प में पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए. इस घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी. पटना डीएम डॉ. थियागराजन एसएम ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि “जो भी चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.”

बाहुबलियों का राजनीतिक गढ़ माना जाता है मोकामा

बिहार की राजनीति में मोकामा लंबे समय से ‘बाहुबली’ नेताओं का गढ़ माना जाता है. अनंत सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह इस इलाके की सियासत के प्रमुख चेहरे रहे हैं. इस बार मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी (सूरजभान सिंह की पत्नी) के बीच सीधा मुकाबला है. दोनों उम्मीदवार भूमिहार समाज से आते हैं, जिससे यह टक्कर और दिलचस्प हो गई है. पहले चरण में मोकामा में मतदान 6 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.