हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारविजयादशमी पर JDU का चुनावी वार, लालू यादव को बताया 'रावण', कहा- 2025 में सर्वनाश करेगी जनता

विजयादशमी पर JDU का चुनावी वार, लालू यादव को बताया 'रावण', कहा- 2025 में सर्वनाश करेगी जनता

Bihar Assembly Elections 2025: जेडीयू ने एआई वीडियो जारी कर कहा कि इस विजयादशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी. बुराई हमेशा हारती आई है. इस बार भी हार होगी. जीत बिहार की होगी.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 02 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में इस साल (02 अक्टूबर, 2025) विधानसभा का चुनाव है ऐसे में आज (गुरुवार) विजयादशमी के दिन भी सियासत जारी है. जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल से एक एआई वीडियो को जारी किया है. इस वीडियो के जरिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया है. वीडियो में लालू को रावण बताया गया है.

एआई वीडियो के जरिए लालू यादव को रावण के रूप में दस सिर में दिखाया गया है. सभी मस्तकों को नाम दिया गया है. अलग-अलग मस्तकों पर अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, छिनतई, रंगदारी जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और बलात्कार लिखा गया है. वीडियो में बिहार की जनता के माध्यम से रावण का वध करते दिखाया गया है. 

वीडियो पोस्ट कर जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "इस विजयादशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी. बुराई हमेशा हारती आई है; इस बार भी हार होगी. जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी."

वीडियो जारी होने के बाद सियासत शुरू

इस वीडियो पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था वो गुंडा, लंपट, चोर, अपराधी का था. नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को तीर जनता को सौंप दिया. स्वाभाविक रूप से आज विजयादशमी का दिन है, 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो फिर यह तीर भ्रष्ट और लंपट राजनीत का सर्वनाश करेगा."

इस वीडियो पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है. कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि 6-6 हत्याओं का आरोपी जिस सरकार में उपमुख्यमंत्री हो, नकली दवाइयां बेचकर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला जिस सरकार में मंत्री हो, वो राक्षसी सरकार ही हो सकती है. इस बार बिहार की जनता राक्षसी सरकार की नाभि में वोट का तीर मारेगी और संहार करेगी. बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है. 

यह भी पढ़ें- Bihar Elections 2025: चुनाव से पहले RJD में शामिल होंगे JDU विधायक संजीव कुमार? तेजस्वी यादव संग तस्वीर वायरल

Published at : 02 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
RJD Lalu Prasad Yadav Lalu Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Elections 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
साउथ सिनेमा
Kantara- Chapter 2 कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म का सीक्वल
'कांतारा- चैप्टर 2' कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ सीक्वल
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
नौकरी
Bank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
Embed widget