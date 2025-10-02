विजयादशमी पर JDU का चुनावी वार, लालू यादव को बताया 'रावण', कहा- 2025 में सर्वनाश करेगी जनता

बिहार में इस साल (02 अक्टूबर, 2025) विधानसभा का चुनाव है ऐसे में आज (गुरुवार) विजयादशमी के दिन भी सियासत जारी है. जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल से एक एआई वीडियो को जारी किया है. इस वीडियो के जरिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया है. वीडियो में लालू को रावण बताया गया है.

एआई वीडियो के जरिए लालू यादव को रावण के रूप में दस सिर में दिखाया गया है. सभी मस्तकों को नाम दिया गया है. अलग-अलग मस्तकों पर अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, छिनतई, रंगदारी जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और बलात्कार लिखा गया है. वीडियो में बिहार की जनता के माध्यम से रावण का वध करते दिखाया गया है.

वीडियो पोस्ट कर जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "इस विजयादशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी. बुराई हमेशा हारती आई है; इस बार भी हार होगी. जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी."

वीडियो जारी होने के बाद सियासत शुरू

इस वीडियो पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था वो गुंडा, लंपट, चोर, अपराधी का था. नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को तीर जनता को सौंप दिया. स्वाभाविक रूप से आज विजयादशमी का दिन है, 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो फिर यह तीर भ्रष्ट और लंपट राजनीत का सर्वनाश करेगा."

इस वीडियो पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है. कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि 6-6 हत्याओं का आरोपी जिस सरकार में उपमुख्यमंत्री हो, नकली दवाइयां बेचकर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला जिस सरकार में मंत्री हो, वो राक्षसी सरकार ही हो सकती है. इस बार बिहार की जनता राक्षसी सरकार की नाभि में वोट का तीर मारेगी और संहार करेगी. बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है.

