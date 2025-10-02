Bihar Elections 2025: चुनाव से पहले RJD में शामिल होंगे JDU विधायक संजीव कुमार? तेजस्वी यादव संग तस्वीर वायरल
Bihar Assembly Elections 2025: सूत्रों की मानें तो संजीव कुमार को लेकर खबर है कि वे जेडीयू छोड़ सकते हैं और आरजेडी में शामिल हो सकते हैं. शुक्रवार को वे आरजेडी का दामन थाम सकते हैं.
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता पाला बदल चुके हैं तो कुछ तैयारी में हैं. हाल ही में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और दो बार के विधान पार्षद रहे वाल्मीकि सिंह ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का दामन थामा था. अब जेडीयू के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार की तेजस्वी यादव संग तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जेडीयू विधायक आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं?
वायरल हो रही तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि संजीव कुमार आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं. हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है. दूसरी ओर, तस्वीर का जो बैकग्राउंड है उससे ऐसा लग रहा है कि जब महागठबंधन के 17 महीने की सरकार थी बिहार में उस वक्त की यह तस्वीर है. क्योंकि यह पथ निर्माण विभाग के कार्यालय की तस्वीर है. पीछे में पथ निर्माण विभाग का बोर्ड लगा हुआ है. तेजस्वी यादव उस समय उपमुख्यमंत्री के साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे.
आरजेडी में शामिल हो सकते हैं संजीव कुमार
हालांकि सूत्रों की मानें तो संजीव कुमार को लेकर खबर है कि वे जेडीयू छोड़ सकते हैं और आरजेडी में शामिल हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक कल शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) को वे आरजेडी का दामन थाम सकते हैं. उन्होंने अपने करीबी कुछ पत्रकारों से यह बात कही है. अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है.
नाराज चल रहे विधायक संजीव कुमार
आपको बता दें कि यह नई बात नहीं है कि परबत्ता विधायक संजीव कुमार जेडीयू से नाराज हैं. उनकी नाराजगी पहले भी झलक चुकी है. फ्लोर टेस्ट के दौरान भी संजीव कुमार की नाराजगी सामने आई थी. फ्लोर टेस्ट के दो दिन पहले तक वह गायब थे. उसी दिन पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था उसके बाद वह आए थे. कहा गया था कि सीएम नीतीश कुमार के मानने के बाद वह पहुंचे थे.
वह पहले भी खिलाफ में बयानबाजी करते आए हैं. उन्होंने पटना में एक आयोजन कर कहा था कि चुनाव में जो उन्हें सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे. उसी वक्त से चर्चा होने लगी थी कि संजीव कुमार पाला बदल सकते हैं.
