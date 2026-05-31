बिहार में गर्मी के तेवर फिर होंगे तीखे! 2 जून से 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान

बिहार में पिछले दो तीन दिनों से राज्य के तापमान में गिरावट आई है. बीते तीन दिनों से 40 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया जा रहा है. बीते गुरुवार को पूरे राज्य में आंधी पानी से तबाही मच गई थी और तापमान में भारी गिरावट आ गई. लेकिन अब लोगों को भीषण गर्मी झेल पड़ेगी.

इसकी शुरुआत शनिवार से ही दिखने लगी है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज रविवार (31 मई) और कल सोमवार (1 जून) को भी कुछ जिलों में बहुत हल्की वर्षा की संभावना है. लेकिन धीरे-धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी. 2 जून से पूरे राज्य के सभी जिलों में वर्षा की कोई चेतावनी नहीं रहेगी और अधिकांश जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहने का संकेत है.

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दक्षिण-पश्चिम बिहार में बारिश-बिजली की चेतावनी

मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आज राज्य के उत्तर और दक्षिण के पश्चिमी इलाके तथा दक्षिण मध्य के कुछ जिलों में हल्की वर्षा के साथ कहीं-कहीं तेज हवा और बिजली चमकने तथा मेघ गर्जन की संभावना है. इनमें ज्यादा वर्षा की संभावना पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान,सारण, गोपालगंज में है तो वहीं बक्सर, रोहतास, कैमूर,औरंगाबाद,अरवल, भोजपुर तो मध्य इलाके के गया, जहानाबाद, पटना जिले के कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहने तो कहीं हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है.

पश्चिम चंपारण में आज सुबह से वर्षा और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. लेकिन अन्य 24 जिलों में आज वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है. पूरा दिन शुष्क और तापमान में वृद्धि रहने की संभावना है. दक्षिण बिहार के जिन जिलों में वर्षा की संभावना बनी है वहां भी तापमान में वृद्धि रहने का पूर्वानुमान है. पटना के अधिकांश जगहों पर आज सुबह से कड़ी धूप निकले हैं.

एक जून को इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार 01 जून को उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है .इसके अलावा इस दिन दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में भी बहुत हल्की बारिश का पूर्वानुमान है.मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक इसके बाद 2 जून मंगलवार से लगातार को राज्य के सभी जिलों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है और ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क बना रह सकता है. साथ ही अधिकांश जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की पूरी संभावना है.

पटना सहित कई जिलों में बढ़ा तापमान

शनिवार को पटना सहित अन्य लगभग सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान मे वृद्धि दर्ज की गई. पटना के अधिकतम तापमान में 6.4 डिग्री की वृद्धि के साथ 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गयी. वहीं 2.6 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 37.1 डिग्री सेल्सियस कैमूर जिले के भभुआ में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया. इसके साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी 2 से लेकर 6 डिग्री तक तापमान में वृद्धि रही. आज रविवार को तापमान में ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है.

24 घंटे में मोतिहारी में सबसे अधिक बारिश दर्ज

शुक्रवार को दिन में 12 बजे से लेकर शनिवार के दिन 12 बजे तक के बीच में कई जगह पर भारी बारिश तो कहीं मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई. इस अवधि में सबसे अधिक मोतिहारी में 116.3 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा हुई, तो पूर्णिया के कस्बा में 82.8 तो नालंदा के सिलाव में 81.4,सरमेरा में 65.2 तो नवादा जिले के काशीचक में 66.4 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा की गई. पटना के फतुहा में 62.8,गोपालगंज में 56.4, वैशाली 55.5,समस्तीपुर 54.2, जहानाबाद 48, लक्खीसराय 46.8, बांका 46.4, मधेपुरा 46.4 और जमुई 44.6 मिलीमीटर के मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई.

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