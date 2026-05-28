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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसरकार से दूर लेकिन हाथ में कंट्रोल! नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा- 'शाम में…'

सरकार से दूर लेकिन हाथ में कंट्रोल! नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा- 'शाम में…'

Nitish Kumar News: नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी के आवास पर जाकर मुलाकात की है. इस मुलाकात के दौरान सरकार में क्या कुछ चल रहा है इस पर कुछ-कुछ बातें हुई हैं.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 28 May 2026 12:40 PM (IST)
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) अब सरकार में नहीं हैं लेकिन वे एक-एक चीज पर नजर रख रहे हैं. सीएम के पद से जब वे हट रहे थे जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी. अब यह दिखने भी लगा है. गुरुवार (28 मई, 2026) को नीतीश कुमार ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी (Vijay Choudhary) के आवास पर जाकर मुलाकात की. 

...और कैमरे में कैद हो गईं सारी बातें

इस मुलाकात के दौरान अंदर क्या कुछ बातें हुई यह तो सबके सामने नहीं आया, लेकिन जब नीतीश कुमार मिलकर जाने लगे तो कैमरे में काफी कुछ कैद हुआ. जो वीडियो सामने आया है उसमें यह सुनाई दे रहा है कि नीतीश कुमार से विजय चौधरी कैबिनेट में हुए फैसलों का जिक्र कर रहे हैं कि क्या-क्या हो रहा है. इस पर नीतीश कुमार ने कहा, "करिए… शाम में आकर एक-एक चीज बताइएगा…"

मुलाकात के दौरान उमेश कुशवाहा भी रहे

इस पर विजय चौधरी ने जी कहकर जवाब दिया और हाथ जोड़कर नीतीश कुमार को प्रणाम किया. इसके बाद नीतीश कुमार निकल गए. इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे. वे भी नीतीश कुमार की गाड़ी में बैठकर गए. माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इस पर भी चर्चा हुई है कि इन दिनों सरकार में क्या कुछ चल रहा है और कैसे काम हो रहा है.

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बता दें कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं. नई सरकार के गठन के बाद कई बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है. अभी बीते बुधवार (27 मई, 2026) को ही 27 एजेंडों पर मुहर लगी थी. 

नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी की इस खास बातचीत के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है कि सरकार से दूर होकर भी नीतीश कुमार की नजर है और वे लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं.

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Published at : 28 May 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Vijay Choudhary BIHAR NEWS
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