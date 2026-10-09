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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'

CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'

जंतर-मंतर के प्रदर्शन को लेकर बिहार बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 09 Oct 2026 04:27 PM (IST)
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10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से होने वाले प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई है. इस पर लगातार हो रही राजनीति के बीच बिहार बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है. बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि प्रोटेस्ट हमेशा से जायज रहा है लेकिन मुद्दा जायज होना चाहिए. तरीका सही होना चाहिए.

सीजेपी को अनुमति नहीं मिलने पर कुंतल कृष्ण ने कहा, "कुछ कारण रहा होगा… अभी तक तो प्रोटेस्ट को अनुमति दी ही गई है. आप कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर पुलिसकर्मियों के साथ बर्बर व्यवहार किया जाता है. पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसाना पहुंचाया जाता है. इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए… शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है."

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'आम जनता की हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी'

बीजेपी नेता ने कहा कि प्रदर्शन के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपके प्रोटेस्ट के लिए कोई मनाही थोड़ी है, लेकिन मुद्दा सही होना चाहिए. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए. प्रदर्शन के नाम पर अगर आप असामाजिक तत्वों को लेकर घूमेंगे, हंगामा करेंगे, तो आम जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी तो सरकार की है.

यह भी पढ़ें- CJP के प्रदर्शन का असर! पटना से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द

एबीपी न्यूज़ के इस सवाल पर कि क्या बीजेपी मानती है कि प्रोटेस्ट आज भी जायज है? सवाल उठ रहा है कि बीजेपी प्रोटेस्ट से डरती है. इस पर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट हमेशा से जायज रहा है, लेकिन मुद्दा जायज हो, तरीका जायज हो.

बता दें कि कॉकरोज जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दी गई है. इसके बावजदू प्रदर्शन की पूरी तैयारी हो गई है. कल (शनिवार) जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होना है और इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. अन्य राज्यों से शनिवार को दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. 

यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले जन सुराज का बड़ा बयान, 'आंदोलन पर रोक…'

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 09 Oct 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
BJP BIHAR NEWS Cockroach Janta Party CJP Protest
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