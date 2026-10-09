CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'

10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से होने वाले प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी गई है. इस पर लगातार हो रही राजनीति के बीच बिहार बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है. बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि प्रोटेस्ट हमेशा से जायज रहा है लेकिन मुद्दा जायज होना चाहिए. तरीका सही होना चाहिए.

सीजेपी को अनुमति नहीं मिलने पर कुंतल कृष्ण ने कहा, "कुछ कारण रहा होगा… अभी तक तो प्रोटेस्ट को अनुमति दी ही गई है. आप कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर पुलिसकर्मियों के साथ बर्बर व्यवहार किया जाता है. पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसाना पहुंचाया जाता है. इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए… शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है."

'आम जनता की हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी'

बीजेपी नेता ने कहा कि प्रदर्शन के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपके प्रोटेस्ट के लिए कोई मनाही थोड़ी है, लेकिन मुद्दा सही होना चाहिए. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए. प्रदर्शन के नाम पर अगर आप असामाजिक तत्वों को लेकर घूमेंगे, हंगामा करेंगे, तो आम जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी तो सरकार की है.

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एबीपी न्यूज़ के इस सवाल पर कि क्या बीजेपी मानती है कि प्रोटेस्ट आज भी जायज है? सवाल उठ रहा है कि बीजेपी प्रोटेस्ट से डरती है. इस पर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट हमेशा से जायज रहा है, लेकिन मुद्दा जायज हो, तरीका जायज हो.

बता दें कि कॉकरोज जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दी गई है. इसके बावजदू प्रदर्शन की पूरी तैयारी हो गई है. कल (शनिवार) जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होना है और इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. अन्य राज्यों से शनिवार को दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.

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