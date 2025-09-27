हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!

बिहार के जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव से एबीपी न्यूज ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि उनका मेन फोकस महुआ पर है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हसपुरा और महुआ दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं.

By : नसरीन फातमा | Updated at : 27 Sep 2025 09:21 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से शनिवार को एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने परिवार, पार्टी और राजनीति से जुड़े सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के अपमान के सवाल पर भी बड़ी बात कही.  

एक सवाल के जवाब में अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के बारे में कहा कि "इसे 2020 में ही बना लिया था, क्योंकि शुरू से ही भेदभाव चल रहा था और हमको पता था कि ये सब होने वाला है," वहीं उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ने के बारे में कहा कि वहां हमने काम किया है, वहां की जनता चाहती है कि हम वहां से चुनाव लड़ें. 

जब उनसे पूछा गया कि क्या आप हसनपुरा और महुआ दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने इससे इंकार नहीं किया बल्कि कहा कि "समय आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन मेन फोकस महुआ पर है. महुआ मेरे बहुत करीब है." वहीं उन्होंने आरजेडी विधायक मुकेश रौशन के बारे में कहा कि "उनको मेरे खिलाफ जो प्रचार करना है करें." एक अन्य सवाल के जवाब तेज प्रताप ने कहा कि उनका जनता दरबार दिन रात खुला रहात है, जिसको जब आना है आए. किसी को कोई रोक टोक नहीं है. 

जयचंद के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सब जानता है कि जयचंद कौन है, नाम लेने की जरूरत नहीं. वो साजिश करता रहता है, मेरी बहन का जो अपमान हुआ है, उसका बदला जनता लेगी, जनता छोड़ती नहीं है किसी को. पवन सिंह के आने पर कहा कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन उनसे तेज प्रताप नाराज हैं. क्योंकि वो उनका फोन नहीं उठाते हैं. जब भी बात करते हैं तो वो बात नहीं करते हैं. 

वहीं उनसे जब प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया कि क्या उनको अपने गठबंधन में लेंगे. तो उन्होंने कहा कि जो भी आना चाहता है, वो आ सकता है, यहां तक कि उन्होंने पीएम मोदी को भी टिकट देने की बात कह दी, बशर्ते की वो हमारी विचारधारा अपना कर आएं लेकिन वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा आरएसएस की है, वो उसी में लगे हैं. वहीं पलायन पर कहा कि पलायन तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है. जहां भी बिहारियों को पीटा जाता है, तो दुख है. हम लोग तो महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पीटते. 

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे. हमने कसम ले ली है. मा पिता भी नहीं कहेंगे आने के लिए क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दे दिया है कि पार्टी को आगे बढ़ाओ. हम गांव के लोगों से जुड़े रहते हैं. जनता से मिलते हैं. नेताओं को जनता से मिलने चाहिए. 

वहीं राहुल गांधी के टी-शर्ट और पैंट पहनने पर कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि गांधी को मानते हैं, लेकिन खादी को नहीं अपनाते. विदेशी कपड़े को बढ़ावा दे रहे हैं. वो अभी परिपक्व नहीं हैं, उनसे ज्यादा परिपक्व प्रियंका गांधी हैं. वो अभी पीएम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पीएम बूढ़े लोग बनते हैं. अभी उनको समय लगेगा. 

नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Published at : 27 Sep 2025 09:19 PM (IST)
Tej Pratap Yadav BIhar Politics TEJASHWI YADAV Janshakti Janata Dal
