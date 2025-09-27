हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को बताया 'जयचंद', कहा- उनकी होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?

तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को बताया 'जयचंद', कहा- उनकी होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?

Tej Pratap Yadav: पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे माता-पिता एक अलग राजनीतिक दल से हैं. मैं अपनी पार्टी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें कैसे लगा सकता हूं? वे राजद में हैं.

By : नसरीन फातमा | Updated at : 27 Sep 2025 04:39 PM (IST)
जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनवार को मीडिया बात करते हुए एक बार फिर 'जयचंद' का नाम लिया. इस बार उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को जयचंद बता दिया. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनसे जा के पूछिए कि आरजेडी के पोस्ट से लालू-राबड़ी की तस्वीर क्यों हटाई गई, तब मेरे पोस्ट पर बात किजीएगा. 

दरअसल मीडिया के पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि आपकी पार्टी के पोस्टर में लालू यादव की तस्वीर क्यों नहीं है? इस पर उनहोंने जवाब देते हुए कहा कि "मेरे माता-पिता एक अलग राजनीतिक दल से हैं. मैं अपनी पार्टी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें कैसे लगा सकता हूं? वे राजद में हैं. यह मेरी पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है. पार्टी के नेताओं की तस्वीरें लगी है.

उन्होंने आगे कहा कि "तेजस्वी यादव की होर्डिंग भी लगी है, उनमें माता-पिता की तस्वीरें भी नहीं है. मैं अपने माता-पिता का सम्मान करता हूं और वे मेरे दिल में हैं आज होर्डिंग पर तस्वीर लग सकती है और कल हट सकती है. तेजस्वी यादव की होर्डिंग से भी माता-पिता की तस्वीरें गायब हैं, जाकर जयचंद से पूछो."

About the author नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Published at : 27 Sep 2025 04:39 PM (IST)
Tej Pratap Yadav Patna News BIHAR NEWS
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
हेल्थ
Brain Fog After Lunch: लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
शिक्षा
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
