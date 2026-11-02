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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के दोनों निर्दलीय MLC की जाएगी सदस्यता? जन सुराज का बड़ा दावा

बिहार के दोनों निर्दलीय MLC की जाएगी सदस्यता? जन सुराज का बड़ा दावा

दोनों निर्दलीय एमएलसी के बीजेपी में जाने के बाद अब जन सुराज पार्टी ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है. पीके की पार्टी के साथ-साथ जेडीयू भी इस मामले पर सवाल उठाया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Nov 2026 10:36 AM (IST)
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बिहार में दो निर्दलीय एमएलसी ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है जिसके बाद से एक नया सियासी विवाद शुरू हो गया है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का कहना है कि दो निर्दलीय एमएलसी को बीजेपी में शामिल कराना गैर-संवैधानिक है. धनबल और सत्ता के दम पर जनादेश की चोरी हो रही है. इसके खिलाफ जन सुराज ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है. 

बीते रविवार (01 नवंबर, 2026) को जन सुराज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने दावा किया कि इन दोनों एमएलसी (राहुल राज और वंशीधर बृजवासी) का पद भी जाएगा. एमएलसी चुनाव जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर बृजवासी और राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने पर जन सुराज का प्रतिनिधिमंडल आज (सोमवार) विधान परिषद के सभापति से मुलाकात करेगा.

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'रिजल्ट के 72 घंटे भी नहीं बीते…'

कुमार सौरभ ने कहा कि 27 तारीख को बिहार में 4 शिक्षक, 4 स्नातक MLC चुनाव का परिणाम आया. 28 तारीख की शाम तक स्पष्ट हुआ कि बीजेपी को 2, निर्दलीय 2, आरजेडी 2, जेडीयू एक और जन सुराज को एक सीट आई है. रिजल्ट के 72 घंटे भी नहीं बीते कि सारण क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज और तिरहुत से निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर बृजवासी जीते, इन्हें बीजेपी ने अपनी सदस्यता दिलाई.

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…तो जाएगी सदस्यता?

जन सुराज के नेता ने विधान परिषद के नियमों का जिक्र किया और कहा कि चुनाव के बाद किसी भी समय कोई निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी. बिहार की जनता गवाह है कि शनिवार को बिहार के बीजेपी कार्यालय में किस प्रकार का माहौल था. इन दोनों प्रत्याशियों को सदस्यता दिलाई गई, पुष्प गुच्छ दिया गया. मीडिया में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बयान देकर स्वीकारा है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है.

अब देखने वाली बाती होगी इस पूरे मामले में कहां तक विवाद बढ़ता है. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दोनों विजेताओं की सदस्यता रद्द हो जाएगी? जेडीयू ने भी इस मामले में सवाल उठाया है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Jan Suraaj BIHAR NEWS
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