बिहार के दोनों निर्दलीय MLC की जाएगी सदस्यता? जन सुराज का बड़ा दावा

बिहार में दो निर्दलीय एमएलसी ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है जिसके बाद से एक नया सियासी विवाद शुरू हो गया है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का कहना है कि दो निर्दलीय एमएलसी को बीजेपी में शामिल कराना गैर-संवैधानिक है. धनबल और सत्ता के दम पर जनादेश की चोरी हो रही है. इसके खिलाफ जन सुराज ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है.

बीते रविवार (01 नवंबर, 2026) को जन सुराज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने दावा किया कि इन दोनों एमएलसी (राहुल राज और वंशीधर बृजवासी) का पद भी जाएगा. एमएलसी चुनाव जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर बृजवासी और राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने पर जन सुराज का प्रतिनिधिमंडल आज (सोमवार) विधान परिषद के सभापति से मुलाकात करेगा.

'रिजल्ट के 72 घंटे भी नहीं बीते…'

कुमार सौरभ ने कहा कि 27 तारीख को बिहार में 4 शिक्षक, 4 स्नातक MLC चुनाव का परिणाम आया. 28 तारीख की शाम तक स्पष्ट हुआ कि बीजेपी को 2, निर्दलीय 2, आरजेडी 2, जेडीयू एक और जन सुराज को एक सीट आई है. रिजल्ट के 72 घंटे भी नहीं बीते कि सारण क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज और तिरहुत से निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर बृजवासी जीते, इन्हें बीजेपी ने अपनी सदस्यता दिलाई.

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…तो जाएगी सदस्यता?

जन सुराज के नेता ने विधान परिषद के नियमों का जिक्र किया और कहा कि चुनाव के बाद किसी भी समय कोई निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी. बिहार की जनता गवाह है कि शनिवार को बिहार के बीजेपी कार्यालय में किस प्रकार का माहौल था. इन दोनों प्रत्याशियों को सदस्यता दिलाई गई, पुष्प गुच्छ दिया गया. मीडिया में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बयान देकर स्वीकारा है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है.

अब देखने वाली बाती होगी इस पूरे मामले में कहां तक विवाद बढ़ता है. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दोनों विजेताओं की सदस्यता रद्द हो जाएगी? जेडीयू ने भी इस मामले में सवाल उठाया है.

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