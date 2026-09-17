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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बाढ़ के बीच ‘आशीर्वाद का दीया’, जनसुराज ने पूछा- पानी में दीया जलाएं?

बिहार बाढ़ के बीच ‘आशीर्वाद का दीया’, जनसुराज ने पूछा- पानी में दीया जलाएं?

बिहार में बाढ़ के बीच पीएम मोदी के जन्मदिन पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को लेकर जनसुराज ने सरकार पर सवाल उठाए. पार्टी ने कहा कि लोगों को दीये नहीं, राहत और दवाओं की जरूरत है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को बिहार में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ का हिस्सा है. अभियान के तहत राज्यभर में दीप प्रज्वलन के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं.

इसी कार्यक्रम को लेकर प्रशांत किशोर की जनसुराज ने बिहार सरकार और एनडीए नेताओं पर निशाना साधा है. जनसुराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन लोगों से पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने की अपील करते नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में बधाइयों की बौछार, नेताओं ने क्या कहा?

‘बाढ़ से जनता त्रस्त, नेता दीया जलाने में व्यस्त’

जनसुराज ने वीडियो के साथ लिखा कि बिहार की जनता बाढ़ से परेशान है, जबकि बिहार के नेता दीया जलाने की अपील कर रहे हैं. पार्टी ने सवाल उठाया कि जब बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की स्थिति से प्रभावित हैं, तब प्राथमिकता राहत और बचाव कार्यों को मिलनी चाहिए. बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर हाल के दिनों में सरकार की ओर से राहत और नुकसान के आकलन की गतिविधियां भी जारी हैं. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 सितंबर को बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की.

‘दीया नहीं, राशन और दवाओं की जरूरत’

जनसुराज के दूसरे वीडियो में कहा गया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को फिलहाल राशन, राहत सामग्री, घर और दवाओं की जरूरत है।. पार्टी ने सरकार से जुड़े नेताओं की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाढ़ के बीच लोगों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

‘प्लास्टिक के टेंट में दीया जलाएं या पानी में?’

जनसुराज ने अपने पोस्ट में सवाल किया कि बाढ़ से प्रभावित बिहार में लोग दीया कहां जलाएं- प्लास्टिक के टेंट में या पानी में बहती झोपड़ी पर? 

17 अक्टूबर तक चलेंगे कई कार्यक्रम

बिहार सरकार ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाने की योजना बनाई है. अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं. आज 17 सितंबर को ‘आशीर्वाद का दीया’ के तहत राज्यभर में दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- बिहार में 'आशीर्वाद का दीया' पर भड़के पप्पू यादव, बाढ़ का उठाया मुद्दा

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 17 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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