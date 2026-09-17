बिहार बाढ़ के बीच ‘आशीर्वाद का दीया’, जनसुराज ने पूछा- पानी में दीया जलाएं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को बिहार में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ का हिस्सा है. अभियान के तहत राज्यभर में दीप प्रज्वलन के साथ कई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं.

इसी कार्यक्रम को लेकर प्रशांत किशोर की जनसुराज ने बिहार सरकार और एनडीए नेताओं पर निशाना साधा है. जनसुराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन लोगों से पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने की अपील करते नजर आ रहे हैं.

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‘बाढ़ से जनता त्रस्त, नेता दीया जलाने में व्यस्त’

जनसुराज ने वीडियो के साथ लिखा कि बिहार की जनता बाढ़ से परेशान है, जबकि बिहार के नेता दीया जलाने की अपील कर रहे हैं. पार्टी ने सवाल उठाया कि जब बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की स्थिति से प्रभावित हैं, तब प्राथमिकता राहत और बचाव कार्यों को मिलनी चाहिए. बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर हाल के दिनों में सरकार की ओर से राहत और नुकसान के आकलन की गतिविधियां भी जारी हैं. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 सितंबर को बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की.

‘दीया नहीं, राशन और दवाओं की जरूरत’

जनसुराज के दूसरे वीडियो में कहा गया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को फिलहाल राशन, राहत सामग्री, घर और दवाओं की जरूरत है।. पार्टी ने सरकार से जुड़े नेताओं की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाढ़ के बीच लोगों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

‘प्लास्टिक के टेंट में दीया जलाएं या पानी में?’

जनसुराज ने अपने पोस्ट में सवाल किया कि बाढ़ से प्रभावित बिहार में लोग दीया कहां जलाएं- प्लास्टिक के टेंट में या पानी में बहती झोपड़ी पर?

17 अक्टूबर तक चलेंगे कई कार्यक्रम

बिहार सरकार ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाने की योजना बनाई है. अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं. आज 17 सितंबर को ‘आशीर्वाद का दीया’ के तहत राज्यभर में दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है.

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