हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJamui Experts Exit Poll 2025: NDA vs MGB की जंग में जमुई की 4 सीटों पर किसका पलड़ा भारी? चौंका रहे एग्जिट पोल के आंकड़े

Jamui Experts Exit Poll 2025: NDA vs MGB की जंग में जमुई की 4 सीटों पर किसका पलड़ा भारी? चौंका रहे एग्जिट पोल के आंकड़े

Jamui Exit Poll 2025: जमुई जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें NDA और महागठबंधन का क्या हाल है? इस बीच एबीपी लाइव ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की है. यहां पर बराबरी का मुकाबला नजर आ रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधनासभा के चुनावों का मतदान संपन्न होने के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए है. दोनों चरणों में बिहार की जनता ने जमकर वोटिंग की है. बिहार में पहले फेज की वोटिंग गुरुवार (6 नवंबर) और दूसरा फेज मंगलवार (11 नवंबर) को पूर्ण हुआ. चुनावों का रिजल्ट शुक्रवार (14 नवंबर) को आएगा.

चुनाव परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं. इन आंकड़ों में ज्यादातर एनडीए गठबंधन बढ़त हासिल करता हुआ दिख रहा है. एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के अनुसार एनडीए गठबंधन फिर से बिहार की सत्ता की चाबी मिल सकती है. दूसरी ओर महागठबंधन का बेहद खराब परफॉर्मेंस दिख रहा है.

एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में जमूई की 4 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन का क्या हाल है, ये जानने के लिए एबीपी लाइव ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की है. जमुई में 4 सीटों पर बराबरी का आंकड़ा सामने आ रहा है. एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है.

जमुई की 4 सीटों का हाल 
जमुई जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं. इसमें जमुई, झाझा, सिकंदरा और चकाई शामिल है. इन चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन को दो सीटें जबकि महागठबंधन को भी दो सीटें मिलती दिख रही है. यहां पर 1 सीट बीजेपी को तो 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिल रही है. दूसरी ओर तेजस्वी यादव की आरजेडी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है. 

जमुई में 4 सीटों पर किसकी जीत का अनुमान

-बीजेपी: 1 सीट
-हम: 1 सीट
-आरजेडी:  2 सीट 

-एनडीए: 2 सीट
-महागठबंधन: 2 सीट

जमुई सीट पर पत्रकारों के अनुमान

वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह के मुताबिक जमुई की सिकंदरा और जमुई सीट पर एनडीए जीत सकती है. इसके अलावा झाझा और चकाई में आरजेडी के जीतने की संभावना है. सीनियर रिपोर्टर अरविंद सिंह बताते हैं कि क्षेत्र की सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई की 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है. उनके मुताबिक यहां पर एक तरफा मुकाबला होने जा रहा है. 

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

वहीं सीनियर रिपोर्टर राकेश सिंह के अनुमान के मुताबिक जमुई की चारों सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है. इनके अनुसार महागठबंधन का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है. दूसरी ओर सीनियर रिपोर्टर बंटी कुमार सिंह के मुताबिक 4 सीटों में से 3 पर एनडीए और 1 पर महागठबंधन जीत सकता है. साथ ही वरिष्ठ रिपोर्टर मणिकांत के मुताबिक भी 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहने वाला है.

सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर बताते हैं कि झाझा और चकाई में आरजेडी के जीत की संभावना है. दूसरी ओर सिंकदरा और जमुई में एनडीए बाजी मार सकता है.  

सीनियर रिपोर्टर गौतम गुप्ता के मुताबिक यहां कि 3 सीटों पर एनडीए और झाझा में महागठबंधन की ओर से आरजेडी जीत सकती है. वरिष्ठ रिपोर्टर विनीत का अनुमान है कि दो सीटों पर एनडीए और दो सीटों पर महागठबंधन जीत सकता है. 
 
सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण के अनुमान के मुताबिक दो सीटों पर एनडीए और दो सीटों पर महागठबंधन जीत सकता है. वरिष्ठ पत्रकार निरंजन झाझा और चकाई में आरजेडी जीत सकती  है. बाकी जगहों पर एनडीए आगे है.

सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र 240 से एनडीए के हम प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी की सिकंदरा में आगे चल रहे हैं.

 जमुई विधानसभा क्षेत्र 241 से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह अन्य प्रत्याशियों से आगे चल रही हैं .

 झाझा विधानसभा क्षेत्र 242 से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव आगे चल रहे हैं.

 चकाई विधानसभा क्षेत्र 243 से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सावित्री देवी आगे चल रही है.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 05:36 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll  Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget