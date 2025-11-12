बिहार विधनासभा के चुनावों का मतदान संपन्न होने के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए है. दोनों चरणों में बिहार की जनता ने जमकर वोटिंग की है. बिहार में पहले फेज की वोटिंग गुरुवार (6 नवंबर) और दूसरा फेज मंगलवार (11 नवंबर) को पूर्ण हुआ. चुनावों का रिजल्ट शुक्रवार (14 नवंबर) को आएगा.

चुनाव परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं. इन आंकड़ों में ज्यादातर एनडीए गठबंधन बढ़त हासिल करता हुआ दिख रहा है. एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के अनुसार एनडीए गठबंधन फिर से बिहार की सत्ता की चाबी मिल सकती है. दूसरी ओर महागठबंधन का बेहद खराब परफॉर्मेंस दिख रहा है.

एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में जमूई की 4 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन का क्या हाल है, ये जानने के लिए एबीपी लाइव ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की है. जमुई में 4 सीटों पर बराबरी का आंकड़ा सामने आ रहा है. एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है.

जमुई की 4 सीटों का हाल

जमुई जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं. इसमें जमुई, झाझा, सिकंदरा और चकाई शामिल है. इन चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन को दो सीटें जबकि महागठबंधन को भी दो सीटें मिलती दिख रही है. यहां पर 1 सीट बीजेपी को तो 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिल रही है. दूसरी ओर तेजस्वी यादव की आरजेडी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है.

जमुई में 4 सीटों पर किसकी जीत का अनुमान

-बीजेपी: 1 सीट

-हम: 1 सीट

-आरजेडी: 2 सीट

-एनडीए: 2 सीट

-महागठबंधन: 2 सीट

जमुई सीट पर पत्रकारों के अनुमान

वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह के मुताबिक जमुई की सिकंदरा और जमुई सीट पर एनडीए जीत सकती है. इसके अलावा झाझा और चकाई में आरजेडी के जीतने की संभावना है. सीनियर रिपोर्टर अरविंद सिंह बताते हैं कि क्षेत्र की सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई की 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है. उनके मुताबिक यहां पर एक तरफा मुकाबला होने जा रहा है.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

वहीं सीनियर रिपोर्टर राकेश सिंह के अनुमान के मुताबिक जमुई की चारों सीट पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है. इनके अनुसार महागठबंधन का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है. दूसरी ओर सीनियर रिपोर्टर बंटी कुमार सिंह के मुताबिक 4 सीटों में से 3 पर एनडीए और 1 पर महागठबंधन जीत सकता है. साथ ही वरिष्ठ रिपोर्टर मणिकांत के मुताबिक भी 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहने वाला है.

सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर बताते हैं कि झाझा और चकाई में आरजेडी के जीत की संभावना है. दूसरी ओर सिंकदरा और जमुई में एनडीए बाजी मार सकता है.

सीनियर रिपोर्टर गौतम गुप्ता के मुताबिक यहां कि 3 सीटों पर एनडीए और झाझा में महागठबंधन की ओर से आरजेडी जीत सकती है. वरिष्ठ रिपोर्टर विनीत का अनुमान है कि दो सीटों पर एनडीए और दो सीटों पर महागठबंधन जीत सकता है.



सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण के अनुमान के मुताबिक दो सीटों पर एनडीए और दो सीटों पर महागठबंधन जीत सकता है. वरिष्ठ पत्रकार निरंजन झाझा और चकाई में आरजेडी जीत सकती है. बाकी जगहों पर एनडीए आगे है.

सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र 240 से एनडीए के हम प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी की सिकंदरा में आगे चल रहे हैं.

जमुई विधानसभा क्षेत्र 241 से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह अन्य प्रत्याशियों से आगे चल रही हैं .

झाझा विधानसभा क्षेत्र 242 से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव आगे चल रहे हैं.

चकाई विधानसभा क्षेत्र 243 से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सावित्री देवी आगे चल रही है.