'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट

भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन की शादी को लेकर उनके दादा अनुराग पांडेय ने बड़ा बयान दिया है. बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले ईशान किशान के दादा अनुराग पांडेय ने कहा है कि ईशान जिससे शादी करना चाहेंगे, परिवार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है. यह बयान हाल ही में परिवारिक बातचीत के दौरान सामने आया.

अनुराग पांडेय ने बताया कि ईशान ने खुद उन्हें अपनी निजी जिंदगी के बारे में जानकारी दी थी. दादा के मुताबिक परिवार की प्राथमिकता सिर्फ बच्चों की खुशी है. उनका कहना है कि शादी का फैसला पूरी तरह ईशान का होगा और परिवार उसमें उनके साथ है.

जो मन होगा वही करेगा- दादा

दादा अनुराग पांडेय ने हंसते हुए कहा कि ईशान ने उन्हें बताया था कि अदिति उनके इंटरव्यू की तारीफ कर रही थीं. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब हम इसके बारे में क्या बोलें, जो मन होगा वही करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि ईशान जिससे भी शादी करेंगे, परिवार उसे स्वीकार करेगा. उनके बड़े भाई का भी जहां शादी करने का मन था किया और आगे भी वही परंपरा निभाई जाएगी.

दादा ने बताया- अदिति कौन हैं

अदिति के बारे में पूछे जाने पर अनुराग पांडेय ने बताया कि वह ईशान की गर्लफ्रेंड हैं. उन्होंने कहा कि अदिति जयपुर की रहने वाली हैं और पेशे से मॉडल हैं. दादा के मुताबिक अदिति मिस इंडिया प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रह चुकी हैं. अनुराग पांडेय ने कहा कि ईशान किशन जिसे पसंद करें, उसी से शादी करें. परिवार को इस बात की कोई चिंता नहीं कि गांव या समाज क्या कहेगा. एएनआई को दिए बयान में उन्होंने दोहराया कि जहां बच्चे खुश हैं, वही सही फैसला है. गांव वालों के फेर में पड़ने की जरूरत नहीं है. हमारी खुशी बच्चों की खुशी में है और हम उसी को प्राथमिकता देते हैं.