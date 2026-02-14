Akshara Singh: तेज प्रताप यादव की अक्षरा सिंह ने खूब की तारीफ, धन्यवाद दिया, कहा- 'वे बहुत…'

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की तारीफ की है. शनिवार (14 फरवरी, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान अक्षरा सिंह ने तेज प्रताप यादव के लिए जो कहा उसे सुनकर वे गदगद हो उठेंगे.

तेज प्रताप यादव को अक्षरा सिंह ने बताया क्यूट

दरअसल, तेज प्रताप यादव ने पैसे देकर राजपाल यादव की मदद की है. इस पर अक्षरा सिंह ने रिएक्शन दिया. तेज प्रताप यादव की मदद पर कहा, "उनको बहुत-बहुत धन्यावाद… वे बहुत प्यारे इंसान हैं… क्यूट हैं. ये पहल अगर उन्होंने की है तो बिहार के जो अन्य लोग देख रहे होंगे वो सब भी अपने-अपने स्तर से मदद करें तो शायद राजपाल जी हमारे बीच होंगे."

Patna, Bihar: On Janshakti Janata Dal National President Tej Pratap Yadav, Actress Akshara Singh says, "I sincerely thank Tej Pratap for his help. He is a very kind, cute, and wonderful person. If he has taken this initiative, I hope that others in Bihar who are watching will… pic.twitter.com/j3DMZbNQwT — IANS (@ians_india) February 14, 2026

इस दौरान पत्रकारों ने एक सवाल किया कि राबड़ी देवी ने कहा है कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए. इस पर अक्षरा सिंह ने कहा, "इतना मैं नहीं जानती हूं राजनीति कि कौन इस्तीफा मांग रहा है... क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है... मैं जितना जानूंगी उतना ही बोल पाऊंगी."

बता दें कि अक्षरा सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दौरान तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था. हालांकि तेज प्रताप यादव की हार हो गई. उन्होंने महुआ सीट से चुनाव लड़ा था. उनकी पार्टी के कई प्रत्याशी भी अलग-अलग सीट से उतरे थे, लेकिन किसी की जीत नहीं हुई.

राजपाल यादव को लेकर क्या कुछ कहा?

दूसरी ओर उन्होंने राजपाल यादव पर कहा, "इस पर हर कलाकार दुखी है. मुझे लगता है कि उनके फैंस भी काफी परेशान होंगे, क्योंकि राजपाल ने हमेशा लोगों को हंसाया और मनोरंजन दिया है. हर कोई उन्हें अपने तरीके से मदद कर रहा है. मुझे लगता है कि हर कलाकार को थोड़ा-बहुत ही सही, लेकिन जरूर उनकी मदद करनी चाहिए. मुझे लगता है कि उनके फैंस, जिन्हें उन्होंने हमेशा मनोरंजन दिया है, वे भी काफी परेशान होंगे. मेरा मानना है कि जो भी सक्षम हैं, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार मदद करनी चाहिए."

बता दें कि राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं. अभिनेता ने फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए एक कंपनी से 5 करोड़ का लोन लिया था. फिल्म फ्लॉप होने के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए और धीरे-धीरे ब्याज और पेनल्टी बढ़ने से राशि 9 करोड़ तक पहुंच गई. कोर्ट ने भी अभिनेता को कई मौके दिए थे, लेकिन असफल रहने पर उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई. इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं.

