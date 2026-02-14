हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Akshara Singh: तेज प्रताप यादव की अक्षरा सिंह ने खूब की तारीफ, धन्यवाद दिया, कहा- 'वे बहुत…'

Akshara Singh: तेज प्रताप यादव की अक्षरा सिंह ने खूब की तारीफ, धन्यवाद दिया, कहा- 'वे बहुत…'

Akshara Singh News: तेज प्रताप यादव ने पैसा देकर राजपाल यादव की मदद की है. इस पर अक्षरा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ की है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 Feb 2026 10:53 PM (IST)
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की तारीफ की है. शनिवार (14 फरवरी, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान अक्षरा सिंह ने तेज प्रताप यादव के लिए जो कहा उसे सुनकर वे गदगद हो उठेंगे.

तेज प्रताप यादव को अक्षरा सिंह ने बताया क्यूट

दरअसल, तेज प्रताप यादव ने पैसे देकर राजपाल यादव की मदद की है. इस पर अक्षरा सिंह ने रिएक्शन दिया. तेज प्रताप यादव की मदद पर कहा, "उनको बहुत-बहुत धन्यावाद… वे बहुत प्यारे इंसान हैं… क्यूट हैं. ये पहल अगर उन्होंने की है तो बिहार के जो अन्य लोग देख रहे होंगे वो सब भी अपने-अपने स्तर से मदद करें तो शायद राजपाल जी हमारे बीच होंगे." 

इस दौरान पत्रकारों ने एक सवाल किया कि राबड़ी देवी ने कहा है कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए. इस पर अक्षरा सिंह ने कहा, "इतना मैं नहीं जानती हूं राजनीति कि कौन इस्तीफा मांग रहा है... क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है... मैं जितना जानूंगी उतना ही बोल पाऊंगी." 

बता दें कि अक्षरा सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दौरान तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था. हालांकि तेज प्रताप यादव की हार हो गई. उन्होंने महुआ सीट से चुनाव लड़ा था. उनकी पार्टी के कई प्रत्याशी भी अलग-अलग सीट से उतरे थे, लेकिन किसी की जीत नहीं हुई.

राजपाल यादव को लेकर क्या कुछ कहा?

दूसरी ओर उन्होंने राजपाल यादव पर कहा, "इस पर हर कलाकार दुखी है. मुझे लगता है कि उनके फैंस भी काफी परेशान होंगे, क्योंकि राजपाल ने हमेशा लोगों को हंसाया और मनोरंजन दिया है. हर कोई उन्हें अपने तरीके से मदद कर रहा है. मुझे लगता है कि हर कलाकार को थोड़ा-बहुत ही सही, लेकिन जरूर उनकी मदद करनी चाहिए. मुझे लगता है कि उनके फैंस, जिन्हें उन्होंने हमेशा मनोरंजन दिया है, वे भी काफी परेशान होंगे. मेरा मानना है कि जो भी सक्षम हैं, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार मदद करनी चाहिए."

बता दें कि राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं. अभिनेता ने फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए एक कंपनी से 5 करोड़ का लोन लिया था. फिल्म फ्लॉप होने के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए और धीरे-धीरे ब्याज और पेनल्टी बढ़ने से राशि 9 करोड़ तक पहुंच गई. कोर्ट ने भी अभिनेता को कई मौके दिए थे, लेकिन असफल रहने पर उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई. इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 14 Feb 2026 10:51 PM (IST)
Tej Pratap Yadav Akshara Singh BIHAR NEWS
