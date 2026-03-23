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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थType 1 Diabetes And Memory Loss: टाइप 1 डायबिटीज है तो पढ़ लें यह रिसर्च, मेमोरी लॉस होने का बड़ा खतरा

Type 1 Diabetes And Memory Loss: टाइप 1 डायबिटीज है तो पढ़ लें यह रिसर्च, मेमोरी लॉस होने का बड़ा खतरा

Low Blood Sugar Brain Damage: नई रिसर्च में पाया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में डिमेंशिया यानी याददाश्त कमजोर होना का खतरा निकल कर सामने आया है. चलिए आपको बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Mar 2026 04:35 PM (IST)
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Can Type 1 Diabetes Cause Memory Loss: जैसे-जैसे टाइप 1 डायबिटीज के मरीज अब पहले से ज्यादा उम्र तक जी रहे हैं, वैसे-वैसे इसके लंबे असर भी सामने आने लगे हैं. एक बड़ी नई रिसर्च में पाया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में डिमेंशिया यानी याददाश्त कमजोर होना का खतरा सामान्य लोगों के मुकाबले लगभग तीन गुना ज्यादा हो सकता है. इससे यह सवाल और गहरा हो गया है कि यह बीमारी समय के साथ दिमाग पर कैसे असर डालती है. 

क्या निकला रिसर्च में?

न्यूरोलॉजी जर्नल में पब्लिश इस स्टडी में करीब 2.8 लाख लोगों का डेटा देखा गया. इनमें से 5,442 लोगों को टाइप 1 डायबिटीज थी. इस ग्रुप में से 144 लोगों को बाद में डिमेंशिया हुआ, यानी करीब 2.6 प्रतिशत लोगों को. वहीं जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी, उनमें यह आंकड़ा सिर्फ 0.6 प्रतिशत था. उम्र और पढ़ाई जैसे फैक्टर को ध्यान में रखने के बाद भी टाइप 1 डायबिटीज वालों में खतरा लगभग तीन गुना ज्यादा पाया गया. टाइप 2 डायबिटीज में भी ऐसा ही ट्रेंड दिखा, लेकिन वहां खतरा करीब दो गुना था. हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह डेटा हेल्थ रजिस्ट्री से लिया गया था, इसलिए कुछ मामलों में गलत या अधूरी जानकारी भी हो सकती है.

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क्यों होता है ऐसा खतरा?

अब सवाल यह है कि टाइप 1 डायबिटीज में ऐसा क्यों होता है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यह बीमारी अक्सर कम उम्र में ही शुरू हो जाती है. यानी व्यक्ति लंबे समय तक इस बीमारी के साथ जीता है, जिससे दूसरी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. दूसरी अहम वजह है ब्लड शुगर का बार-बार ऊपर-नीचे होना.  टाइप 1 डायबिटीज में शुगर लेवल बहुत तेजी से गिरता और बढ़ता है. खासकर लो ब्लड शुगर ब्रेन के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि इससे ब्रेन सेल्स पर दबाव पड़ता है. इतना ही नहीं, जब लो शुगर के बाद अचानक हाई शुगर हो जाती है, तो यह दिमाग के उस हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जो याददाश्त और सीखने से जुड़ा होता है. 

इंसुलिन की भी अहम भूमिका

इंसुलिन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है. शरीर में एक एंजाइम होता है, जो इंसुलिन और एक खास प्रोटीन दोनों को तोड़ता है.  यही प्रोटीन अल्जाइमर से जुड़ा होता है. जब शरीर में इंसुलिन ज्यादा होता है, तो यह एंजाइम पहले इंसुलिन को तोड़ने में लग जाता है और एमाइलॉयड बीटा दिमाग में जमा होने लगता है. यह जमा हुआ प्रोटीन दिमाग में प्लाक बनाता है, जिससे ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन खराब होता है और धीरे-धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है. टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों में अल्जाइमर और वेस्कुलर डिमेंशिया दोनों का खतरा बढ़ जाता है. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Type 1 Diabetes And Memory Loss Type 1 Diabetes Dementia Risk Diabetes And Brain Health
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