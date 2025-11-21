Exclusive: महागठबंधन में बड़ी टूट के आसार! NDA के साथ जाने को तैयार ये पार्टी, बस रखी ये शर्त

बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है. इस बार महागठबंधन के भीतर से बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं. सहरसा से विधायक और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने खुलकर कहा है कि उन्हें NDA की ओर से कॉल आया है और वे NDA में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ. गुप्ता का यह बयान महागठबंधन की पहले से कमजोर होती स्थिति को और चुनौती देता दिखाई दे रहा है.

IP गुप्ता ने कहा कि वे NDA में जाने के लिए तैयार हैं, पर उनकी साफ शर्त है कि तांती-ततवा समाज को SC कैटेगरी में शामिल किया जाए. उनका कहना है कि यह निर्णय केंद्र सरकार ही ले सकती है और अगर उनकी यह मांग मान ली जाती है तो वे बिना देर किए NDA का दामन थाम लेंगे. उन्होंने बताया कि बिहार में तांती-ततवा समाज की जनसंख्या 80 लाख से 1 करोड़ के बीच है, लेकिन इन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है.

एनडीए में शामिल हो सकते हैं आईपी गुप्ता

IIP प्रमुख ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी ने अपना पूरा वोट महागठबंधन के घटक दलों को ट्रांसफर कराया. उनके मुताबिक, NDA को यह वोटबैंक की ताकत पता है और इसी वजह से उन्हें NDA में आने का ऑफर मिल रहा है. IP गुप्ता ने यह भी कहा कि तांती समाज पहले से ही आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, इसलिए SC कैटेगरी में शामिल करना आवश्यक है.

महागठबंधन को अपनी हार की करनी चाहिए समीक्षा- आईपी गुप्ता

महागठबंधन की करारी हार पर टिप्पणी करते हुए IP गुप्ता ने कहा कि गठबंधन दलों को बैठकर यह समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर चूक कहां हुई. उन्होंने साफ कहा कि जनता ने जो संदेश दिया है, उसे समझने और आत्ममंथन करने की जरूरत है.

NDA जॉइन करने से पहले मांगेंगे माफी

IP गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि यदि NDA उनकी शर्त मान लेता है, तो NDA में शामिल होने से पहले वे महागठबंधन के वोटरों और दलों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे. उनका कहना है कि NDA में जाकर भी वे तांती-ततवा समाज और अपने क्षेत्रों के वोटरों के लिए लगातार काम करते रहेंगे.

बिहार की राजनीति में यह बयान आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका तैयार कर सकता है. महागठबंधन के लिए यह चुनौती है, जबकि NDA के लिए एक बड़ा अवसर है.

