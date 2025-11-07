'भैया की सरकार आएगी तो कट्टा-फिरौती, यही सब चलेगा', औरंगाबाद में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (07 नवंबर, 2025) को औरंगाबाद की जनसभा में आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि 'जंगलराज वालों' के पास वह सब कुछ है, जो नौकरी और निवेश दोनों के लिए खतरा है. उन्होंने बिहार की जनता को सतर्क करते हुए कहा कि ये (राजद समर्थक) खुली घोषणा कर रहे हैं कि 'भैया की सरकार' आएगी तो कट्टा, दोनाली और फिरौती, यही सब चलेगा, लेकिन बिहार में 'कट्टा सरकार' नहीं चाहिए.

पीएम मोदी ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है. पहले चरण में करीब 65 प्रतिशत मतदान हुआ है. यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाल लिया है.

डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया: मोदी

औरंगाबाद में सरकार के फैसलों को गिनाते हुए पीएम मोदी बोले, "कहा था राम मंदिर बनेगा और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया. वादा किया था कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी और अनुच्छेद 370 हटा दिया गया. बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा."

इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाया कि उनकी सरकार में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इसके अलावा, सैनिकों को 'वन रैंक-वन पेंशन' का वादा पूरा किया गया. उन्होंने कहा कि 11 सालों में, हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों-बहनों और उनके परिवारों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है.

महागठबंधन पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं. उन्होंने कहा, "औरंगाबाद इसका सबसे बड़ा साक्षी है. यहां जो कुछ हुआ, उसे पूरा बिहार देख चुका है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आरजेडी ने अपमान किया. आरजेडी ने कांग्रेस को वही सीटें दीं, जिन्हें वो पिछले 35–40 सालों से जीत नहीं पाई है. आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी छीन ली."

