हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला

'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला

Bihar Election 2025: अमित शाह ने पहले चरण की वोटिंग के बाद दावा किया कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है. वे जमुई में रैली को संबोधित कर रहे थे.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जमुई में शुक्रवार (07 नवंबर, 2025) को चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम जीतते हैं, तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे, अगर लालू के बेटे (तेजस्वी) जीतते हैं, तो वे 'अपहरण' का एक नया विभाग खोलेंगे.

अमित शाह ने कहा, "पिछले 10 सालों में, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में सड़कों, पुलों, इथेनॉल कारखानों और चीनी मिलों का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है. अगले पांच साल बिहार को पूरी तरह से विकसित बनाने पर केंद्रित होंगे... हम राज्य में 'जंगल राज' को वापस नहीं आने देंगे."

'जमुई में बटन इतनी तेज दबाओ कि करंट इटली तक लगे'

केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद दावा किया कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है. जमुई रैली में भीड़ के जोश को देखते हुए अमित शाह ने कहा कि 11 नवंबर को जमुई में बटन इतनी तेज दबाओ कि करंट इटली तक लगे. 

अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने चुनाव के पहले चरण में ही डंके की चोट पर ये ऐलान कर दिया है कि 'जंगलराज' भेष बदलकर, कपड़े बदलकर और चेहरा बदलकर आना चाहता है, लेकिन हम उसे आने नहीं देंगे. आरजेडी-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू-राबड़ी के शासन में बारात आती थी, तो बारात के साथ ही उगाही के लिए कुछ लोग कट्टा लेकर आ जाते थे. फिरौती के लिए अपहरण और नरसंहार होते थे, 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए. इस जंगलराज ने बिहार के कल-कारखाने और व्यापार बंद करवा दिए और बिहार को गरीब बनाने का काम किया.

अमित शाह ने आगे कहा, "ये मोदी जी का ही काम है कि उन्होंने पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया. बिहार के कुछ जिले ऐसे थे, जहां 3 बजे तक ही मतदान होता था. नक्सलवाद समाप्त हुआ और इस बार 5 बजे तक वोटिंग तक हो रही है. यहां का चोरमारा गांव, जो मुंगेर-जमुई बॉर्डर पर है, वो 25 साल के बाद नक्सलमुक्त हुआ है."

Input By : IANS से भी
Published at : 07 Nov 2025 02:46 PM (IST)
Tags :
Jamui Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS AMIT SHAH
