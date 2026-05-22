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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट सरकार में कई IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, दीपक कुमार बने राज्यपाल के प्रधान सचिव

सम्राट सरकार में कई IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, दीपक कुमार बने राज्यपाल के प्रधान सचिव

Bihar Transfer-Posting News: बिहार मानवाध‍िकार आयोग की सचिव सीमा त्रिपाठी को राजस्‍व एवं भूमि सुधार व‍िभाग के सचिव का अतिरिक्‍त प्रभार दिया गया है. ये 2009 बैच की अधिकारी हैं. 

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 May 2026 04:25 PM (IST)
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सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) की सरकार में लगातार ट्रांसफर-पोस्टिंग का सिलसिला जारी है. शुक्रवार (22 मई, 2026) को कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ. इसकी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई है. 

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह को राज्‍यपाल के प्रधान सचिव की जिम्‍मेदारी दी गई है. साथ ही वे महानिदेशक सह मुख्‍य जांच आयुक्‍त (सामान्‍य प्रशासन व‍िभाग) के अतिरिक्‍त प्रभार में बने रहेंगे.

गृह विभाग में अपर मुख्‍य सचिव समेत कई विभागों का अतिरिक्‍त प्रभार संभाल रहे अरविंद कुमार चौधरी को मंत्र‍िमंडल सचिवालय विभाग में इसी पद पर भेजा गया है. वे बिहार राज्‍य संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्‍यक्ष के अतिरिक्‍त प्रभार में भी रहेंगे.

बी राजेंदर को निगरानी का अतिरिक्त प्रभार

वहीं सामान्‍य प्रशासन विभाग में अपर मुख्‍य सचिव डॉ. बी राजेंदर को निगरानी विभाग का अ‍त‍िरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है. पहले से ही वे जनशिकायत, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक एवं बिपार्ड के महानिदेशक के अतिरिक्‍त प्रभार में हैं.

उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार को गृह विभाग के सचिव का अत‍िरिक्‍त प्रभार दिया गया है. वे पहले से बिहार फाउंडेशन के सीईओ एवं बियाडा के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्‍त प्रभार में हैं. दूसरी ओर वित्त वित्त विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को सामान्‍य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्‍त के अतिरिक्‍त प्रभार से मुक्‍त कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- CSK-MI की तरह बिहार की भी होगी टीम? वेदांता के चेयरमैन की मांग पर CM सम्राट ने साफ किया स्टैंड 

कई और अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

बिहार मानवाध‍िकार आयोग की सचिव सीमा त्रिपाठी को राजस्‍व एवं भूमि सुधार व‍िभाग के सचिव का अतिरिक्‍त प्रभार दिया गया है. ये 2009 बैच की अधिकारी हैं. सिविल विमानन विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे को बिहार राज्‍य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है.  

दूसरी ओर बिहार राज्‍य शैक्षण‍िक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक इनायत खान, राजस्‍व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्‍त प्रभार में रहेंगी. ये 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं.

मंत्र‍िमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा को विशेष सचिव, उद्योग विभाग का अत‍िरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है. वहीं बिहार राज्‍य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार श्रीवास्‍तव वित्त विभाग के अपर सचिव बनाए गए हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार में एनकाउंटर वाली सियासत में कूदे जीतन राम मांझी, RJD से सवाल- 'क्यों मुसलमानों के…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 May 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bihar Transfer-Posting Samrat Government
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