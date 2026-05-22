बिहार में एनकाउंटर वाली सियासत में कूदे जीतन राम मांझी, RJD से सवाल- 'क्यों मुसलमानों के…'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने हाल ही में बयान दिया था कि जाति देखकर बिहार में एनकाउंटर हो रहा है. इस पर सियासत जारी है. सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) भी इस पर बयान दे चुके हैं. बिहार में एनकाउंटर वाली सियासत में अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) कूद पड़े हैं. शुक्रवार (22 मई, 2026) को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरजेडी से कुछ सवाल किए.

जीतन राम मांझी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती लेकिन आरजेडी से मेरे कुछ सवाल हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में जेलों के अंदर एक ही जाति के 40 फीसदी बंदी क्यों हैं? जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट में किसी जाति का जिक्र नहीं किया है.

'एक ही जाति पर 50 फीसद मामले दर्ज क्यों?'

उन्होंने आगे सवाल किया, "क्यों दलितों को सरकार से मिली पर्ची वाली लगभग 50 फीसद से अधिक जमीन पर एक ही जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है? क्यों दलित अत्याचार कानून के तहत एक ही जाति के लोगों पर लगभग 50 फीसद या उससे अधिक मामले दर्ज हैं? क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान की जो जमीन कब्जा गई है उस कब्जा हुई जमीन का लगभग 60 फीसद हिस्से पर एक ही जाति का अवैध कब्जा है?"

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केंद्रीय मंत्री ने अपने पोस्ट में वक्फ की जमीन का भी जिक्र किया है. उन्होंने आरजेडी से ही सवाल किया कि वक्फ की जमीन जो कब्जा की गई है उसमें से लगभग 65 फीसद जमीन पर एक ही जाति का कब्जा क्यों है? क्यों दंगों में एक ही जाति के लगभग 40 फीसद लोगों पर ही मुस्लिमों के उपर अत्याचार का आरोप लगा केस दर्ज होता है?

जीतन राम मांझी बोले- 'देना होगा जवाब'

अपने पोस्ट में जीतन राम मांझी ने अंत में कहा है कि इन सवालों का जवाब अब देना होगा. उन्होंने कहा, "आप हमारे ऊपर अत्याचार करो तो लीला, हम पलट कर जवाब दे दें तो कैरेक्टर ढीला. दलित अब किसी से डरने वाला नहीं, करारा जवाब मिलेगा."

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