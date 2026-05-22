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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में एनकाउंटर वाली सियासत में कूदे जीतन राम मांझी, RJD से सवाल- 'क्यों मुसलमानों के…'

बिहार में एनकाउंटर वाली सियासत में कूदे जीतन राम मांझी, RJD से सवाल- 'क्यों मुसलमानों के…'

Jitan Ram Manjhi News: जीतन राम मांझी ने पूछा है कि बिहार में जेलों के अंदर एक ही जाति के 40 फीसदी बंदी क्यों हैं? उन्होंने अपने पोस्ट में वक्फ से लेकर कब्रिस्तान की जमीन तक का जिक्र किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 May 2026 02:25 PM (IST)
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने हाल ही में बयान दिया था कि जाति देखकर बिहार में एनकाउंटर हो रहा है. इस पर सियासत जारी है. सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) भी इस पर बयान दे चुके हैं. बिहार में एनकाउंटर वाली सियासत में अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) कूद पड़े हैं. शुक्रवार (22 मई, 2026) को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरजेडी से कुछ सवाल किए.

जीतन राम मांझी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती लेकिन आरजेडी से मेरे कुछ सवाल हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में जेलों के अंदर एक ही जाति के 40 फीसदी बंदी क्यों हैं? जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट में किसी जाति का जिक्र नहीं किया है.

'एक ही जाति पर 50 फीसद मामले दर्ज क्यों?'

उन्होंने आगे सवाल किया, "क्यों दलितों को सरकार से मिली पर्ची वाली लगभग 50 फीसद से अधिक जमीन पर एक ही जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है? क्यों दलित अत्याचार कानून के तहत एक ही जाति के लोगों पर लगभग 50 फीसद या उससे अधिक मामले दर्ज हैं? क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान की जो जमीन कब्जा गई है उस कब्जा हुई जमीन का लगभग 60 फीसद हिस्से पर एक ही जाति का अवैध कब्जा है?"

यह भी पढ़ें- CM सम्राट बोले- जाति पूछकर एनकाउंटर करो, अब BJP नेता ने कहा, 'राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, यादव...'

केंद्रीय मंत्री ने अपने पोस्ट में वक्फ की जमीन का भी जिक्र किया है. उन्होंने आरजेडी से ही सवाल किया कि वक्फ की जमीन जो कब्जा की गई है उसमें से लगभग 65 फीसद जमीन पर एक ही जाति का कब्जा क्यों है? क्यों दंगों में एक ही जाति के लगभग 40 फीसद लोगों पर ही मुस्लिमों के उपर अत्याचार का आरोप लगा केस दर्ज होता है?

जीतन राम मांझी बोले- 'देना होगा जवाब'

अपने पोस्ट में जीतन राम मांझी ने अंत में कहा है कि इन सवालों का जवाब अब देना होगा. उन्होंने कहा, "आप हमारे ऊपर अत्याचार करो तो लीला, हम पलट कर जवाब दे दें तो कैरेक्टर ढीला. दलित अब किसी से डरने वाला नहीं, करारा जवाब मिलेगा."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Encounter Jitan Ram Manjhi Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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