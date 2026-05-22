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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCSK-MI की तरह बिहार की भी होगी टीम? वेदांता के चेयरमैन की मांग पर CM सम्राट ने साफ किया स्टैंड

CSK-MI की तरह बिहार की भी होगी टीम? वेदांता के चेयरमैन की मांग पर CM सम्राट ने साफ किया स्टैंड

Bihar IPL Team: सीएम सम्राट ने अनिल अग्रवाल की मांग पर कहा है कि इसको लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा. अनिल अग्रवाल ने भी जवाब में कहा है कि वे इसके लिए अपना पूरा सहयोग देंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 May 2026 03:21 PM (IST)
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बिहार के क्रिकेट प्रेमियों और क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने शुक्रवार (22 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट करते हुए बिहार के लिए एक अलग आईपीएल की टीम बनाने की वकालत की है. उनके पोस्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संज्ञान भी लिया और अपना स्टैंड साफ किया.

सम्राट चौधरी ने अनिल अग्रवाल के पोस्ट के जवाब में लिखा, "आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं. बिहार के क्रिकेट "इमोशन" के लिए सरकार स्पष्ट "विजन" के साथ "मिशन" मोड में कार्यरत है. आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा."

'मेरा पूरा समर्थन और सहयोग आपके साथ'

सम्राट चौधरी के जवाब के बाद फिर अनिल अग्रवाल ने एक्स पर जवाब के रूप में पोस्ट किया. सम्राट चौधरी को कहा, "मेरा पूरा समर्थन और सहयोग आपके साथ है. बिहार की सभी खेल प्रतिभाओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं."

अनिल अग्रवाल ने क्या कहा है?

अनिल अग्रवाल अपने पहले पोस्ट में लिखते हैं, "क्या आपको नहीं लगता Chennai Super Kings, Mumbai Indians और Kolkata Knight Riders की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए? बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं."

उन्होंने कहा कि पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ODI double century लगाई. समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में IPL Debut करने वाले खिलाड़ी बने और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया की नजरें हैं, लेकिन एक बात मुझे हमेशा खलती है कि हमारे बिहार को क्रिकेट में अब भी वह नाम और पहचान क्यों नहीं मिल पा रही जिसके हम हकदार हैं?

'बिहार से बनने वाली… बेस्ट टीम होगी'

अनिल अग्रवाल ने कहा, "मेरा हमेशा से यह सपना और प्रयास रहा है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले, हमारे खिलाड़ियों को भी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सपोर्ट बिहार में ही मिलना चाहिए. मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे बच्चों को सही प्रेरणा और सुविधाएं मिलें, तो हमारे बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी." 

वे आगे कहते हैं कि बिहार की क्रिकेट टीम और यहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं बिना किसी शर्त के अपनी तरफ से समर्थन दूंगा. बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है. अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान पर दिखे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 May 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Anil Agarwal Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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