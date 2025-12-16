हिजाब विवाद: सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, नीतीश कुमार को लेकर क्या कह दिया?

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नीतीश कुमार के वीडियो पर कहा, "मेरा मानना ​​है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री को नकाब हटाते हुए देखा गया, ऐसा करना किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता."

आम आदमी पार्टी की ओर से भी उठाया गया सवाल

हिजाब हटाने को लेकर जारी विवाद पर आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई की ओर से भी मुख्यमंत्री को घेरा गया है. एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, NDA सरकार इस प्रकार करती है महिला सम्मान? नीतीश कुमार ने बेशर्मी से महिला डॉक्टर का हिजाब अपने हाथ से हटाया!! वे महिला के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे तो महिला को हिजाब हटाने के लिए बोल भी सकते थे, खुद हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी. वे पहले भी महिलाओं के प्रति कई बार अपमानजनक बयान दे चुके हैं और अपमानजनक दुर्व्यवहार कर चुके हैं, जो निंदनीय और अस्वीकार्य है."

नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने का प्रयास किया था. अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है. कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तो अपने पोस्ट में लिखा है, "बिहार के मुख्यमंत्री की दिमागी हालत कमजोर होने का ही आज यह नतीजा है कि वह उन सड़क छाप आवारा लड़कों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो राह चलती लड़कियों के कपड़ों तक पर हाथ डाल देते हैं - आज वही शर्मनाक हरकत नीतीश कुमार ने की है."

उधर सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने हिजाब नहीं हटाया, वो बेटी और पिता का भाव था. इसी तरह अलग-अलग दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

