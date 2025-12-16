बिहार: तेजस्वी यादव का NDA सरकार पर बड़ा हमला, 'बोले- क्या ऐसी दर्दनाक…'

बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई एक घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. मुजफ्फरपुर में सोमवार (15 दिसंबर, 2025) तड़के एक परिवार द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाए जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाया है.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर इस घटना से जुड़ी अखबार में छपी खबर को शेयर किया है और उन्होंने लिखा है, "मुजफ्फरपुर में अत्यंत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से तंग आकर एक संपूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली. क्या ऐसी दर्दनाक घटनाओं का कारण 20 वर्षों की एनडीए सरकार की गरीब एवं जनविरोधी नीतियां नहीं है? राजद का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिजनों से मिलेगा."

क्या है मुजफ्फरपुर की पूरी घटना?

मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में सोमवार तड़के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में अमरनाथ राम और उसकी तीन बेटियां थीं. सभी के शव फंदे से लटके थे. इस घटना में दो बेटे बच गए. माना जा रहा है कि घटना के पीछे आर्थिक तंगी, कर्ज और गरीबी कारण है.

गांव के लोगों ने यह बताया था कि अमरनाथ कोई काम नहीं करता था. सुबह जाता था तो रात में घर आता था. लोगों ने उसे शराबी बताया था. आसपास के लोगों से ही यह भी जानकारी सामने आई कि अमरनाथ के यहां खाने-पीने की दिक्कत थी. किसी तरह घर चलता था. उसकी पत्नी जब तक जिंदा थी तो वह भी कुछ काम कर लेती थी. अब मौत के बाद खाने के लाले पड़े थे.

अमरनाथ के दो बच्चे बच गए हैं. अब उन्हें देखने वाला परिवार से कोई नहीं है. देखना होगा कि आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के बाद क्या कुछ कदम उठाता है.

यह भी पढ़ें- Saat Nischay Part 3: बिहार में सात निश्चय-3 को कैबिनेट से मंजूरी, किस चीज पर होगा नीतीश सरकार का फोकस? जानें