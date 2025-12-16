बिहार: तेजस्वी यादव का NDA सरकार पर बड़ा हमला, 'बोले- क्या ऐसी दर्दनाक…'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: तेजस्वी यादव का NDA सरकार पर बड़ा हमला, 'बोले- क्या ऐसी दर्दनाक…'

Tejashwi Yadav: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल से किए अपने पोस्ट में मुजफ्फरपुर में हुई एक घटना का जिक्र किया है. सरकार की नीतियों को लेकर उन्होंने घेरा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Dec 2025 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई एक घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. मुजफ्फरपुर में सोमवार (15 दिसंबर, 2025) तड़के एक परिवार द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाए जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाया है.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर इस घटना से जुड़ी अखबार में छपी खबर को शेयर किया है और उन्होंने लिखा है, "मुजफ्फरपुर में अत्यंत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से तंग आकर एक संपूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली. क्या ऐसी दर्दनाक घटनाओं का कारण 20 वर्षों की एनडीए सरकार की गरीब एवं जनविरोधी नीतियां नहीं है? राजद का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिजनों से मिलेगा."

क्या है मुजफ्फरपुर की पूरी घटना?

मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में सोमवार तड़के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में अमरनाथ राम और उसकी तीन बेटियां थीं. सभी के शव फंदे से लटके थे. इस घटना में दो बेटे बच गए. माना जा रहा है कि घटना के पीछे आर्थिक तंगी, कर्ज और गरीबी कारण है. 

गांव के लोगों ने यह बताया था कि अमरनाथ कोई काम नहीं करता था. सुबह जाता था तो रात में घर आता था. लोगों ने उसे शराबी बताया था. आसपास के लोगों से ही यह भी जानकारी सामने आई कि अमरनाथ के यहां खाने-पीने की दिक्कत थी. किसी तरह घर चलता था. उसकी पत्नी जब तक जिंदा थी तो वह भी कुछ काम कर लेती थी. अब मौत के बाद खाने के लाले पड़े थे.

अमरनाथ के दो बच्चे बच गए हैं. अब उन्हें देखने वाला परिवार से कोई नहीं है. देखना होगा कि आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के बाद क्या कुछ कदम उठाता है.

Published at : 16 Dec 2025 03:41 PM (IST)
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
