नेपाल के पशुपतिनाथ से बिहार होते हुए देवघर तक बनेगा हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे, किन जिलों को फायदा?

नेपाल के पशुपतिनाथ से बिहार होते हुए देवघर तक बनेगा हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे, किन जिलों को फायदा?

High-Speed Expressway: मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा में 2026-27 के लिए पथ निर्माण विभाग का 8,260 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया. इस दौरान पूरी तैयारी बताई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 11 Feb 2026 10:28 AM (IST)
बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को विधानसभा में बताया कि नेपाल के पशुपतिनाथ से बिहार होते हुए झारखंड के बैद्यनाथधाम (देवघर) तक 'पशुपतिनाथ-बैद्यनाथ धाम हाई-स्पीड कॉरिडोर' ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा. विधानसभा में 2026-27 के लिए पथ निर्माण विभाग का 8,260 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया. 

दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रस्तावित 250 किलोमीटर लंबा 'पशुपतिनाथ-बैद्यनाथधाम हाई-स्पीड कॉरिडोर' काठमांडू से शुरू होगा. भीमनगर और बीरपुर से गुजरते हुए बिहार के सुपौल जिले में भारत में प्रवेश करेगा. इसके बाद यह मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बांका जिलों से गुजरते हुए झारखंड के देवघर जिले स्थित बैद्यनाथ धाम तक पहुंचेगा. 

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य

बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर को झारखंड के बैद्यनाथ धाम से सीधे जोड़ना है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को गति मिल सके. इस कॉरिडोर के निर्माण से बिहार और झारखंड के कई जिलों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी एवं क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी.

मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को रक्सौल-हल्दिया और दरभंगा-आमस एक्सप्रेसवे जैसे अन्य प्रमुख मार्गों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे पूर्वी भारत में सड़क संपर्क का एक सशक्त नेटवर्क विकसित होगा. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत बिहार में कुल 554.08 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है. यह परियोजना सीमावर्ती सात जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरती है. यह मार्ग पश्चिमी चंपारण के मदनपुर से शुरू होकर किशनगंज जिले के गलगलिया में समाप्त होगा.

आगे कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा के लिहाज से भी राज्य को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा. वहीं, दिलीप जायसवाल ने कहा कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर आरा से लेकर भागलपुर तक जेपी गंगा पथ के विस्तार की योजना है. उन्होंने बताया कि राज्य की अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना जेपी गंगा पथ का कार्य पूर्ण कर लोकार्पण किया जा चुका है और इस पथ पर आवागमन सुगम हो गया है.

Published at : 11 Feb 2026 10:28 AM (IST)
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 12 Worldwide : 'बॉर्डर 2' के आगे इस कॉप ड्रॉमा ने चुपचाप दुनियाभर में जड़ दी हाफ सेंचुरी, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है दमदार
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
नौकरी
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेंडिंग
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
