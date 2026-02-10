हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन

सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन

Tej Pratap Yadav News: मुकेश रोशन ने कहा कि जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं उनको खुद चिंतन-मंथन करने की जरूरत है कि वह खुद क्या हैं. राजनीति में पार्टी बड़ा होता है कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 10 Feb 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने हाल ही पांच जयचंदों का नाम बताया है. पांच जयचंदों में नंबर एक पर उन्होंने महुआ के पूर्व विधायक मुकेश कुमार रोशन (Mukesh Kumar Raushan) का नाम रखा है. अब मुकेश रोशन ने मीडिया से बातचीत में खुलकर जवाब दिया है. तेज प्रताप यादव को चेतावनी दी है कि जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा.

मुकेश रोशन ने कहा कि जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं उनको खुद चिंतन-मंथन करने की जरूरत है कि वह खुद क्या हैं. लगता है खुद वह जयचंद हैं इसलिए दूसरे को जयचंद बोलते हैं. उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ने क्या-क्या आरोप नहीं लगाया. 2025 के चुनाव में खुले मंच से हमको गाली दी. हम आरजेडी के, लालू यादव के, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं. जब तक वह (तेज प्रताप यादव) पार्टी में थे तब तक हम उनका सम्मान करते थे. अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है. 2025 के चुनाव में हमारे नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में जाकर उन्होंने (तेज प्रताप) प्रचार किया. हमारे खिलाफ खुद चुनाव लड़े. राजनीति में पार्टी बड़ा होता है कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है.

'अनुष्का और तेज प्रताप में क्या यह नहीं बता सकते'

मुकेश रोशन ने आगे कहा कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव में क्या है क्या नहीं है यह नहीं बता सकते हैं. उन्होंने (तेज प्रताप) तो खुद ही सोशल मीडिया पर पिक्चर डालने का काम किया था. हम लोग नहीं जानते हैं कि अनुष्का कौन है. वे अनुष्का और मेरे बीच संबंध बना रहे हैं. हमसे अनुष्का का  मामा बता रहे हैं. यह सब ड्रामा नहीं चलेगा. अगर वह मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो वह सुनने के लिए भी तैयार रहें.

'खुद स्वतंत्रता सेनानी हैं क्या?'

तेज प्रताप यादव पर पलटवार करते हुए मुकेश रोशन ने कहा कि वह मेरे बारे में आरोप लगा रहे हैं तो खुद बताएं कि वह क्या हैं? कोई स्वतंत्रता सेनानी हैं क्या? देश की आजादी में उनका योगदान है क्या? सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं इसलिए सम्मान करता हूं.

तेज प्रताप यादव के इस बयान पर कि वे पीएम मोदी से मिलेंगे. इस पर मुकेश रोशन ने तंज कसते हुए कहा कि हम भी ट्रंप से जाकर शिकायत करेंगे. जो नरेंद्र मोदी से बड़ा होगा उसी के पास न हम जाएंगे. मुकेश रोशन ने गुस्से में कहा कि बिहार सरकार में दो-दो बार मंत्री रहे हैं, और आपने मजाक बनाकर रख दिया है. अपने आप से पूछना चाहिए कि वह किस परिवार से आते हैं. 

Published at : 10 Feb 2026 05:32 PM (IST)
