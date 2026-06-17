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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर पर FIR करने से पटना पुलिस ने किया मना, रौशन आनंद भड़के, बोले- 'अगर आज…'

खान सर पर FIR करने से पटना पुलिस ने किया मना, रौशन आनंद भड़के, बोले- 'अगर आज…'

Khan Sir News: ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद ने सवाल उठाया कि किसके दबाव में एफआईआर नहीं हो रही है? रौशन आनंद अपने वकील के साथ एफआईआर करने के लिए कदमकुआं थाने पहुंचे थे.

Reported By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 10:18 PM (IST)
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खान सर (Khan Sir) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पटना पुलिस ने मना कर दिया है. यह आरोप ज्ञान बिंदु (Gyan Bindu) के संचालक रौशन आनंद (Raushan Anand) ने लगाया है. सवाल उठाया कि किसके दबाव में एफआईआर नहीं हो रही है? बुधवार (17 जून, 2026) की शाम रौशन आनंद अपने वकील के साथ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कदमकुआं थाना पहुंचे थे. रौशन आनंद ने मीडिया से कहा कि अगर आज एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम यहीं बैठेंगे.

रौशन आनंद ने कहा, "फैजल खान (खान सर) ने षड्यंत्र कर मुझे जेल भिजवाया. फैजल खान के द्वारा ही हमारे भाई की हत्या करा दी गई. आज हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं तो एफआईआर नहीं की जा रही है. किसके दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है ये कदमकुआं के थानाध्यक्ष बताएंगे."

आगे कहा कि अगर आज एफआईआर नहीं होती है तो हमारे भाई को न्याय नहीं मिलने वाला है. जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक हम यहीं (कदमकुआं थाने में) बैठेंगे. उन्होंने कहा कि रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऊपरी दबाव के कारण एफआईआर नहीं हो रही है. किसका दबाव है ये जांच का विषय है.

यह भी पढ़ें- Khan Sir: 'खान बहुत झूठ बोलता है, सुबह…', दो कोचिंग के विवाद में किसने किया ये बड़ा दावा?

अभी नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट: रौशन आनंद 

मीडिया से अपील करते हुए रौशन आनंद ने कहा कि आप हमारी लड़ाई में साथ दें. रौशन आनंद ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है. एसएसपी को बार-बार फोन लगाया गया लेकिन बात नहीं हुई. आईजी से मिलने गए थे लेकिन वो नहीं थे तो मुलाकात नहीं हुई. रौशन आनंद ने कहा कि हम चार बजे से कदमकुआं थाने में बैठ हैं.

इस पूरे मामले के बाद रौशन आनंद को सेंट्रल आईजी जितेंद्र राणा ने मुलाकात के लिए बुलाया. इसके बाद कदमकुआं थाने के बाहर स्थिति सामान्य हुई.

बता दें कि रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है. जांच जारी है लेकिन रौशन आनंद ने खान सर पर ही हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें- बिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!

Published at : 17 Jun 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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