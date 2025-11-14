हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source: ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारGopalganj Election Result 2025: लालू के किले में लहराया NDA का परचम, जानें छह सीटों में कौन जीता-कौन हारा?

Gopalganj Election Result 2025: लालू के किले में लहराया NDA का परचम, जानें छह सीटों में कौन जीता-कौन हारा?

Gopalganj Election Result 2025: लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में बीजेपी की जीत का परचम लहराता नजर आने वाला है. यहां की सभी सीटों पर बीजेपी को भारी मतों से जीत मिली है.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

Gopalganj Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना ने दोपहर तक जैसे-जैसे रफ्तार पकड़ी, वैसे-वैसे कई परंपरागत राजनीतिक किलों की दीवारें हिलती दिखने लगीं. खासकर वह इलाका, जिसे दशकों से लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता रहा, गोपालगंज. यहां शुरुआती घंटों में ही एनडीए की बढ़त ने माहौल गर्म कर दिया. हर राउंड की गिनती के बाद तस्वीर साफ होती गई कि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी है. अब NDA लालू के किले में अपना परचम फहरा रही है. आइए देखें इस विधानसभा के क्या समीकरण हैं.

बदल गए गोपालगंज विधानसभा सीट के समीकरण

गोपालगंज में इस बार चुनावी तस्वीर कुछ ऐसी बनी कि मानो पूरा जिला एनडीए के रंग में ही रंग गया हो. छह की छह सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने ऐसी बढ़त बनाई कि महागठबंधन को कहीं भी जरिया तक नहीं मिला. नतीजा, पूरे जिले में विपक्ष खाता तक नहीं खोल पाया और एनडीए ने जिले पर पूरी तरह झंडा गाड़ दिया.

कौन जीता कौन हारा?

बैकुंठपुर में भाजपा के मिथिलेश तिवारी ने दमदार जीत दर्ज की, जबकि बरौली में जदयू के मनजीत सिंह ने विरोधियों को खास चुनौती ही नहीं लेने दी. गोपालगंज सदर में भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह ने एकतरफा मुकाबले में जीत पक्की की. हथुआ, कुचायकोट और भोरे तीनों ही सीटों पर जदयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः रामसेवक सिंह, अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय और सुनील कुमार के नेतृत्व में जीत हासिल कर ली.

कुल मिलाकर गोपालगंज में एनडीए ने चार सीटें जदयू और दो सीटें भाजपा के खाते में डालते हुए पूरा जिला अपने पक्ष में कर लिया, और महागठबंधन पूरे चुनाव में यहां सिर्फ दर्शक बनकर रह गया.

NDA और कांग्रेस के बीच सिमटा गोपालगंज

गोपालगंज सीट एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है. लालू प्रसाद यादव का जन्मस्थान क्षेत्र होने के कारण हमेशा से हाई-प्रोफाइल मानी जाती है. इसलिए हर बार यहां सिर्फ जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी निकलता है. इस बार मैदान में कुल 12 उम्मीदवार थे, लेकिन मुकाबला असली रूप से बीजेपी के सुभाष सिंह और कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग के बीच सिमटा नजर आया. महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदें लगाए बैठा था, लेकिन रुझानों ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि मुकाबला दो ध्रुवों के बीच है.

27वें राउंड तक कितना था अंतर

बीजेपी की ओर से सुभाष सिंह धुआंधार बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश गर्ग हर राउंड में उनसे पीछे हैं. ईवीएम खुलने के साथ ही वोटों का अंतर बढ़ता गया और 27वें राउंड तक यह अंतर इतना बड़ा हो गया कि स्थिति लगभग तय मानी जाने लगी थी. आंकड़ों के मुताबिक सुभाष सिंह 25392 वोटों से आगे चल रहे थे, उनको 87769 वोट मिले थे. जबकि ओम प्रकाश गर्ग 62,377 वोटों के साथ काफी पीछे थे. 

तीसरे नंबर पर AIMIM के अनश सलाम मात्र 13510 वोट के साथ बहुत पीछे थे. बाकी दावेदारों की स्थिति तो और भी कमजोर है. राजद, जो खुद को गोपालगंज में मजबूत समझता था, फिलहाल निर्णायक भूमिका से काफी दूर खड़ा दिख रहा है. 

एनडीए की जीत तय

राजनीतिक और सामाजिक मिश्रण के बीच इस बार भी लोग गोपालगंज में एनडीए पर भरोसा जताते नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि सुभाष सिंह की स्थानीय पकड़, संगठन की मजबूत चुनावी मशीनरी और इस बार किए गए सामाजिक समीकरणों ने BJP को जबरदस्त बढ़त दिलाई है. दूसरी ओर महागठबंधन खासकर कांग्रेस और राजद स्थानीय मुद्दों को धारदार तरीके से भुनाने में विफल रहा.

यह भी पढ़ें: Bihar Election Result 2025: बंपर वोटिंग में कब-कब जीती सत्ताधारी पार्टी, किन-किन राज्यों में हो चुका है ऐसा?

Published at : 14 Nov 2025 05:41 PM (IST)
Bihar Election Result Gopalganj Election Result Bihar Districts Result Gopalganj Election Result 2025 BJP Leading In Gopalganj
Embed widget